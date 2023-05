Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen, meldet die Einführung seines offiziellen Schulungsportals Lattice Insights, das es Kunden und Partnern ermöglichen soll, den größtmöglichen Nutzen aus ihren energieeffizienten FPGA-Anwendungen zu holen. Lattice Insights wurde von FPGA- und Schulungsexperten entwickelt und bietet eine Reihe von Lernplänen, eine solide Lehrstundenbibliothek und anpassbare, interaktive von Lehrern durchgeführte Schulungen, die alle Aspekte der FPGA-basierten Entwicklung abdecken, einschließlich Silicon, Software, Lösungen und Boards.

"Lattice Insights bietet unseren Kunden umfassende Inhalte und praxisnahe Schulungen, damit sie ihr Fachwissen erweitern und fortschrittliche Lösungen auf den Markt bringen können, unabhängig davon, ob sie seit Jahren mit FPGAs arbeiten oder erst damit anfangen", so Mark Nelson, Senior Vice President, Worldwide Sales bei Lattice. "Wir glauben, dass dieses Portal von unschätzbarem Wert für all diejenigen sein wird, die mehr über FPGAs erfahren und den optimalen Nutzen aus der Lattice-Technologie bei der Konzeption und Entwicklung von Anwendungen ziehen möchten."

Die Registrierung für Lattice Insights ist kostenlos und gibt sofortigen Zugang zu einer Fülle von freien Schulungskursen. Das Portal bietet zudem kostenpflichtige Zugangspläne, die weiterführende Lernangebote umfassen. Dem Portal werden regelmäßig neue Inhalte hinzugefügt.

Weitere Informationen über das Schulungsportal und wie Sie sich im Bereich FPGA weiterbilden können, finden Sie unter Lattice Insights.

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen. Wir lösen Kundenprobleme im gesamten Netzwerk von der Edge bis zur Cloud in den wachstumsstarken Kommunikations-, Computing-, Industrie-, Automobil- und Endverbrauchermärkten. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen unseren Kunden eine schnelle und einfache Freisetzung ihrer Innovationen, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen.

For more information about Lattice, please visit www.latticesemi.com. You can also follow us via LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, or Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (& Design) und spezifische Produktbezeichnungen sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Lattice Semiconductor Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Die Verwendung des Wortes "Partner" impliziert keine rechtliche Partnerschaft zwischen Lattice und einem anderen Unternehmen.

ALLGEMEINER HINWEIS: Andere in dieser Mitteilung erwähnte Produktnamen dienen ausschließlich Identifizierungszwecken und können Marken der jeweiligen Inhaber sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230523005027/de/

Contacts:

MEDIENKONTAKT:

Sophia Hong

Lattice Semiconductor

503-268-8786

Sophia.Hong@latticesemi.com

INVESTORENKONTAKT:

Rick Muscha

Lattice Semiconductor

408-826-6000

Rick.Muscha@latticesemi.com