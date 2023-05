LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das Gericht der EU entscheidet am Mittwoch in Luxemburg (9.30 Uhr), ob der Schweizer Emmentaler-Käse in der EU als Marke geschützt werden kann. Hintergrund ist eine Klage der Schweizer Branchenorganisation Emmentaler Switzerland gegen das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO). Der Verband will erreichen, dass der Emmentaler im Gebiet der EU geschützt wird und damit nur echter Schweizer Emmentaler so bezeichnet werden darf. Das EUIPO lehnte das ab: Emmentaler bezeichne nur eine Käsesorte, aber nicht die geografische Herkunft. Nun müssen die Luxemburger Richter entscheiden, ob die Entscheidung des Amtes aufgehoben werden soll./rew/DP/jha