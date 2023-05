Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Baloise mit solidem Ergebnis in der beruflichen Vorsorge 2022



24.05.2023 / 07:00 CET/CEST





Basel, 24. Mai 2023. Baloise in der Schweiz hat in der beruflichen Vorsorge in einem anspruchsvollen Anlageumfeld erneut Stabilität und Verlässlichkeit bewiesen. Dies zeigt sich zum einen mit einem soliden Ergebnis von CHF 52.8 Mio. (+31%) und manifestiert sich zum anderen in der Verzinsung der Altersguthaben für Kundinnen und Kunden. Indes steht die berufliche Vorsorge weiterhin vor enormen Herausforderungen, welche die Politik unter Druck setzen und zum Handeln zwingen. Das Anlagejahr 2022 war von vielen Turbulenzen geprägt. Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise in Europa und die steigende Inflation spiegelten sich in der beruflichen Vorsorge vor allem in den Anlagen wider. Aussergewöhnlich für das vergangene Geschäftsjahr waren zudem die negative Performance der Aktien sowie der mit den steigenden Zinsen einhergehende Wertverlust der Obligationen. Umso erfreulicher lässt sich das positive Ergebnis in der Betriebsrechnung präsentieren. Vollversicherung auch in unbeständigen Zeiten stabil Das Vollversicherungsmodell von Baloise zeigt sich auch in einem sehr herausforderungsreichen Marktumfeld als attraktive und krisenresistente Lösung. Trotz negativer Performance der Anlagen profitieren Kundinnen und Kunden mit einem Vollversicherungsprodukt von der vollen Sicherheit, denn die Anlagerisiken werden von der Versicherung getragen. So punktet in einem von Schwankungen geprägten Anlagejahr die Vollversicherung in Bezug auf Beständigkeit und Stabilität. Im Bereich der überobligatorischen Altersguthaben konnte ein Zinsüberschuss von mindestens 0.50% und damit eine Gesamtverzinsung von mindestens 0.75% an Kundinnen und Kunden ausgeschüttet werden. Wenngleich der Nettokapitalertrag mit CHF 315.5 Mio. leicht tiefer ausfiel und hohe Rückstellungen in Höhe von über CHF 64 Mio. gebildet werden mussten, konnten dem Überschussfonds gute CHF 7 Mio. zugewiesen werden. Gutes Wachstum der teilautonomen Vorsorgelösung von Baloise Die teilautonome Stiftung Perspectiva verzeichnete mit mehr als 750 Neuabschlüssen erfreulicherweise weiterhin ein starkes Wachstum. Mit über 4'400 angeschlossenen Unternehmen und einer Bilanzsumme von rund CHF 1.5 Mrd. ist die Sammelstiftung mittlerweile auf ein beachtliches Volumen angewachsen. Damit kann sich Baloise in Zukunft noch stärker im Markt positionieren und für Kundinnen und Kunden auch künftig eine starke, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Vorsorgelösung anbieten. Gleichwohl beeinflusste die negative Marktentwicklung im vergangenen Geschäftsjahr auch die teilautonomen Stiftungen. So verbuchte Perspectiva eine negative Performance von rund 10%, was zwar über dem Marktindex liegt, die Stiftungsrechnung aber dennoch belastet. Dank eines hohen Anteils an aktiven Versicherten sowie einer klaren Anlagestrategie, blickt Baloise auch in einem von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld positiv nach vorne. Anhaltender Druck auf die Politik Für Baloise ist das Vollversicherungsmodell eine für viele Kundenbedürfnisse passende Lösung. Die Herausforderungen in der beruflichen Vorsorge sind merklich und erfordern ein dringendes Handeln. Die Babyboomer-Generation steht kurz vor der Pension, was trotz sinkender Umwandlungssätze bei Versicherungen zu Verlusten führt. Die seit Langem intensiv diskutierte Rentenreform ist daher unumgänglich und dringend notwendig. Der jüngst vom Parlament abgesegnete Reformvorschlag zielt dabei in die richtige Richtung. Ein für Baloise wichtiger Bestandteil davon ist die Senkung des gesetzlichen Mindestumwandlungssatzes auf 6.0%. Kontakt Baloise

