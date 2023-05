Der Markt für Elektroautos wächst in der Schweiz weiter, könnte aber sein Wachstum verlangsamen, da die Fördermassnahmen immer weniger werden und der Bundesrat beschlossen hat, die Steuerbefreiung abzuschaffen.Zürich - Der Markt für Elektroautos wächst in der Schweiz weiter, könnte aber sein Wachstum verlangsamen, da die Fördermassnahmen immer weniger werden und der Bundesrat beschlossen hat, die Steuerbefreiung abzuschaffen. Fast 3/4 der Schweizer Bevölkerung beabsichtigt nicht, ein Elektrofahrzeug zu kaufen, wie eine Umfrage von bonus.ch zeigt. In der Schweiz wächst der Markt für Elektroautos weiter.

