DIGITALISIERUNG - Die Bundesregierung will mit einer Neuauflage des Onlinezugangsgesetzes die schleppende Digitalisierung der Verwaltung forcieren. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hat sich die Regierung nach langen Diskussionen auf eine Reform der bisherigen Regeln geeinigt. Das 77-seitige Papier liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Die Regierung werde zudem Eckpunkte für eine digitale Verwaltung beschließen, heißt es in Regierungskreisen. Die Deutschen sollen demnach flächendeckend ein digitales Postfach bekommen. "Der Bund stellt ein Bürgerkonto (BundID) ... zentral bereit", heißt es in den Papieren. (SZ)

LEBENSMITTEL - Der Deutschlandchef des Discounters Lidl, Christian Härtnagel, macht Verbrauchern Hoffnung, dass die Preise für Lebensmittel bald wieder sinken. "Wo wir Entspannung auf dem Rohstoffmarkt sehen, leiten wir dies an die Kunden weiter und senken die Preise", sagte er im Interview mit dem Handelsblatt. "Lebensmittel dürfen keine Luxusprodukte werden." Im April sind die Lebensmittelpreise erneut um mehr als 17 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. (Handelsblatt)

MEDIKAMENTE - Der Engpass bei Medikamenten macht auch den Apothekenlieferanten zu schaffen. Jede zweite Bestellung von Großhändlern werde mittlerweile unvollständig geliefert, sagt Sven Seidel, der Vorstandsvorsitzende von Phoenix Pharma. Das Unternehmen mit Sitz in Mannheim versteht sich mit 48.000 Mitarbeitern als der größte Arzneimittelhändler Europas. Der Konzern betreibt zudem 3.200 eigene Apotheken. (FAZ)

EZB - Der frühere EZB-Präsident Jean-Claude Trichet warnt, dass die Notenbank auch langfristig mit hohen Teuerungsraten kämpfen wird. Aus Sicht von Trichet war die längere Phase mit niedrigen Zinsen und geringer Inflation vor der Pandemie eine Ausnahme. "Wir werden nicht dorthin zurückkehren", sagte er im Handelsblatt-Interview. Der Franzose führt drei Gründe an, warum er mit einem längerfristig höheren Inflationsdruck rechnet: die teilweise Umkehr der Globalisierung, den Kampf gegen die soziale Ungleichheit, verbunden mit höheren Löhnen, und den teuren Umbau zu einer klimafreundlichen Wirtschaft. (Handelsblatt)

EZB - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing spricht sich für weitere Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) aus, um die höchste Inflation seit Jahrzehnten unter Kontrolle zu bekommen. "Dieses Gift muss raus", sagte er am Dienstagabend in Berlin. Die hohe Teuerung habe massive Auswirkungen auf die Verbraucher. Mindestens 30 Prozent der Kunden von Banken könnten ihre normale Ausgaben nicht mehr aus ihrem Einkommen bestreiten, sondern müssten an die Ersparnisse ran. Dabei gebe es im Konsum noch immer Nachholeffekte nach der Coronavirus-Pandemie, dies werde aber tendenziell abnehmen. Die Inflation schwäche den Konsum und verhindere langfristig Wachstumschancen. Die EZB dürfe nicht zu früh die Zügel wieder locker lassen. (Reuters)

LIQUIDITÄTSREGELN - Die Fondstochter der Allianz warnt in einer Analyse vor zu strengen Liquiditätsvorgaben für Banken. Zwar habe die Krise der Credit Suisse gezeigt, dass die Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR) nicht unbedingt von realistischen Annahmen ausgehe, sagte Simon Outin, Direktor für Financial Credit Research von Allianz Global Investors, in einer Videokonferenz. Zugleich seien die Liquiditätspolster der Banken auf einem historisch hohen Niveau. Zu strenge Regeln hinderten die Branche an ihrer Kernaufgabe, nämlich der Ausreichung von Krediten. machen. (Börsen-Zeitung)

CANNABIS - Nach Bayern will nun auch Nordrhein-Westfalen die Legalisierung von Cannabis stoppen. "Grundsätzlich spricht sich das Gesundheitsministerium gegen die Zulassung von Modellvorhaben aus, gerade auch mit Blick auf die Gefahren Cannabis-bedingter Hirnschädigungen bei jungen Erwachsenen bis 25 Jahren", sagte die Sprecherin von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) der Rheinischen Post. "Außerdem hat der Bund bisher keinerlei Lösung vorgelegt, wie die geplanten Modellregionen mit geltendem Völker- und Europarecht vereinbar sein sollen." (Rheinische Post)

ESAP - In vier Jahren soll in der EU eine zentrale Datenbank mit Informationen über Unternehmen an den Start gehen. Unterhändler von EU-Staaten und Europaparlament haben sich auf Einzelheiten für einen "European Single Access Point" (ESAP) geeinigt. Die Plattform ist als Anlaufstelle für Investoren gedacht. Für Aufbau und Betrieb ist die Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA zuständig. Die Datenbank soll schrittweise Informationen über Unternehmen und Finanzprodukte zusammenführen. (Börsen-Zeitung)

IRLAND - Irland wird nach eigenen Angaben das erste Land der Welt, das umfangreiche Warnhinweise zu alkoholischen Getränken verpflichtend vorschreibt. In der Heimat von Guinness-Bier und Whiskey sollen künftig auf Flaschen und in Bars nicht nur die in den Getränken enthaltenen Kalorien angegeben werden, sondern auch Warnungen vor dem Risiko von Krebserkrankungen und Leberschäden. Gesundheitsminister Stephen Donnelly sagte, Irland sei "das erste Land der Welt, das diesen Schritt zu umfassenden Gesundheitslabels auf alkoholhaltigen Produkten tut". Jeder zwanzigste Todesfall im Land stehe mit Alkohol in Zusammenhang." (FAZ)

UKRAINE - Der Inspekteur der Luftwaffe hält einen deutschen Beitrag zur ukrainischen Kampfjet-Koalition für möglich, obwohl Deutschland nicht über die von Kiew bevorzugten Maschinen verfügt. "Nationen, die keine F-16 haben", sagte Ingo Gerhartz dem Tagesspiegel, "können hier eher am Rande unterstützen wie bei Infrastruktur oder auch Ausbildung." Außerdem sind Flugzeuge innerhalb der Nato interoperabel nutzbar, weshalb die Bewaffnung eines deutschen Eurofighters problemlos auf eine F-16 für die Ukraine übertragen werden kann. (Tagesspiegel)

