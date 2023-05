HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4345/ Karl-Heinz Strauss ist CEO und Co-Eigentümer der börsennotierten Porr AG, damit Börsianer und Porrianer in einer Person. Nach Abschluss der HTL für Tiefbau studierte er an der Harvard University sowie an der Management Business School in St. Gallen und absolviert ein MBA-Programm an der Imadec University in Wien. Bis zum Jahr 2000 war Strauss in verschiedenen Funktionen bei Raiffeisen tätig - unter anderem in den Bereichen Bau und Immobilien. Danach gründet er die Strauss & Partner Immobilien GmbH (u.a. Euro Plaza am Wienerberg). Im September 2010 übernahm er die Funktion des Generaldirektors der Porr. Über all diese Stationen plaudern wir und ein Porr-Dancefloor-Hit dient dabei dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...