Sydney (ots/PRNewswire) -Über die FP Markets MetaTrader 4 (MT4) (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/) und MetaTrader 5 (MT5) (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt5/) Handels- Plattformen (https://www.fpmarkets.com/platforms/) können Trader und Investoren nun eine Reihe weiterer Schwellenländerwährungen gegen den US-Dollar handeln.Das anhaltende Wachstum auf dem Devisenmarkt hat zu einer erhöhten Kundennachfrage nach Auswahl und Flexibilität geführt. Als Reaktion darauf hat FP Markets (https://www.fpmarkets.com/) sein Angebot an exotischen Währungspaaren erweitert. Händler und Investoren können nun den mexikanischen Peso (MXN), den brasilianischen Real (BRL) und densüdafrikanischen Rand (ZAR) gegen den US-Dollar handeln. Mit dem zusätzlichen Angebot erhöht sich die Gesamtzahl der bei FP Markets handelbaren Währungspaare auf mehr als 70. Damit wird die breite Palette der bestehenden CFD-Produkte von FP Markets, darunter Rohstoffe (https://www.fpmarkets.com/commodities/), Aktien (https://www.fpmarkets.com/share-cfds/), Indizes (https://www.fpmarkets.com/indices/), digitale Währungen (https://www.fpmarkets.com/cryptocurrency), Anleihen (https://www.fpmarkets.com/bonds/) und ETFs (https://www.fpmarkets.com/etf-trading-with-fp-markets/), weiter ausgebaut.Die neu hinzugefügten Währungen sind über die FP Markets MT4- und MT5-Handelsplattformen verfügbar, eine umfassende Liste finden Sie hier (https://www.fpmarkets.com/forex/).CEO Craig Allison kommentierte: "Die Einführung der zusätzlichen Währungen ist Teil der Bemühungen von FP Markets, sein Forex-Angebot weiterzuentwickeln und eine größere Vielfalt beim Handel am Devisenmarkt zu bieten. FP Markets bietet seinen Kunden neben einer breiten Palette von Währungspaaren nun auch MXN, BRL und ZAR als Basiswährungen gegenüber dem USD an, was denjenigen, die ihr Portfolio diversifizieren und vom Wachstumspotenzial der aufstrebenden Märkte profitieren wollen, die Tür öffnet.FP Markets wurde 2005 gegründet und ist eine mehrfach regulierte Marke, die ihren Kunden mehr als 10.000 handelbare Instrumente in den wichtigsten Anlageklassen zur Verfügung stellt und aggregierte Preise über mehrere erstklassige Liquiditätsanbieter anbietet. Darüber hinaus bietet FP Markets gleichbleibend enge Spreads (https://www.fpmarkets.com/forex-spreads/), schnelle Ausführung, einen unübertroffenen mehrsprachigen 24/7- Kundensupport (https://www.fpmarkets.com/customer-experience/) und verschiedene Kontotypen (https://www.fpmarkets.com/account-types/forex-account-types/), die allen Handelsstrategien und -stilen gerecht werden.Informationen zu FP Markets:- FP Markets ist ein mehrfach regulierter Forex- und CFD-Broker mit über 18 Jahren Branchenerfahrung.- Das Unternehmen bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Forex-Spreads ab 0,0 Pips.- Händler können aus den führenden leistungsstarken Online Handelsplattformen wählen, darunter die FP Markets Mobile App, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader und Iress.- Der hervorragende, mehrsprachige 24/7-Kundenservice des Unternehmens wurde von Investment Trends anerkannt und fünf Jahre in Folge mit dem "The Highest Overall Client Satisfaction Award" ausgezeichnet.- FP Markets wurde bei den Global Forex Awards in vier aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020, 2021, 2022) als "Best Global Forex Value Broker" ausgezeichnet.- FP Markets wurde bei den Global Forex Awards 2022 als "Best Forex Broker - Europe" und als "Best Forex Partners Programme - Asia" ausgezeichnet.- FP Markets hat bei den Ultimate Fintech Awards 2022 die Auszeichnung "Best Trade Execution" erhalten.- FP Markets wurde bei den FAME Awards 2023 zum besten CFD-Broker in Afrika gekürtWeitere Informationen zum umfassenden Produkt- und Dienstleistungsangebot von FP Markets finden Sie unter https://www.fpmarkets.com/.