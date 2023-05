Zeno Staub will bei den Nationalratswahlen im Herbst als Spitzenkandidat der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft (AWG) des Kantons Zürich für "Die Mitte" kandidieren.Zürich - Zeno Staub, den langjährigen Chef der Privatbank Vontobel, zieht es in die Politik. Weil er für den Nationalrat kandidieren wird, tritt er als CEO der Bank per kommenden Frühling zurück. Staub habe den Verwaltungsrat gebeten, sein Mandat per 9. April 2024 niederlegen zu dürften, teilte die Bank am Mittwoch mit. Er werde bei den Nationalratswahlen im Herbst 2023 als Spitzenkandidat der...

