Zug - Holcim setzt seine Einkaufstour fort. Der grösste Zement- und Baustoffhersteller der Welt übernimmt den britischen Backsteinhersteller Besblock. Dies gab Holcim am Mittwoch in einem Communiqué bekannt, ohne finanzielle Details zu nennen. Die britische Firma stelle nachhaltige Backsteine her und verfüge über eine Kapazität von 2,5 Millionen Quadratmetern Backsteinen pro Jahr.

