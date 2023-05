Der amerikanische Pharmakonzern Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, NYSE: MRK) schüttet am 10. Juli 2023 eine Dividende von 73 US-Cents je Aktie für das dritte Quartal 2023 aus. Record day ist der 15. Juni 2023. Im November 2022 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (69 Cents)eine Anhebung der Dividende um vier Cents oder knapp 6 Prozent. Merck zahlt damit auf das ...

