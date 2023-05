EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Solarunternehmen hep finalisiert Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung für ein 17 MWp starkes "Community Solar"-Portfolio in den USA



Güglingen, 24. Mai 2023 - Das international tätige Solarunternehmen hep gibt den erfolgreichen Abschluss der Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung für ein sogenanntes "Community Solar"-Portfolio in Oregon, USA, bekannt. Das 17-Megawatt-Portfolio, bestehend aus sechs Solarprojekten, hat im Dezember 2022 den kommerziellen Betrieb aufgenommen und wird im ersten Jahr voraussichtlich 22.592.000 kWh Solarenergie produzieren. Dies reicht aus, um fast 2.618 Haushalte mit Strom zu versorgen und 13.930 Tonnen Treibhausgasemissionen zu vermeiden.



Vorteile von "Community Solar"-Projekten



Das Konzept "Community Solar" ist in den USA gängige Praxis, um Solarprojekte zu finanzieren. Verschiedene Stromabnehmer - sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen - finanzieren innerhalb einer Gemeinde gemeinsam ein Solarprojekt und nutzen den produzierten Strom gemeinschaftlich. Für Investoren bietet das Konzept die Möglichkeit, langfristig in gut diversifizierte Cashflows zu investieren, die aufgrund des konzipierten Stromabnahmevertrags von einem großen Versorgungsunternehmen abgesichert werden. Für die Kunden bedeutet dies Zugang zu sauberer erneuerbarer Energie, ohne dass sie sich zum Eigentum an den Solaranlagen verpflichten müssen.



"Unsere Mission, die in unserem Slogan 'there is no planet b' zum Ausdruck kommt, besteht darin, in nachhaltige Energie für eine gesündere Umwelt zu investieren", erklärte Vivek Srinivasan, Leiter der Projektfinanzierung USA. "Trotz der Herausforderungen in der Branche in den vergangenen zwei Jahren zeigt die Fertigstellung des Portfolios in Oregon unser unermüdliches Engagement für diese Sache und unterstreicht unsere Kompetenz bei der Investition, Entwicklung und Bereitstellung von nachhaltigen Energielösungen."



Gesamtinvestitionsvolumen von 40 Millionen US-Dollar



Das Portfolio mit einem Gesamtvolumen von rund 40 Millionen US-Dollar ermöglichte es hep, mehr als 16 Millionen US-Dollar im Namen seiner ESG-bewussten Investoren einzubringen. Der Rest des Kapitals besteht aus vorrangig besicherten Krediten und steuerlichem Eigenkapital. Für alle sechs Projekte wurde die anvisierte Menge an Stromabnehmern der umliegenden Gemeinden erreicht.



Über hep: Förderung der weltweiten Energiewende



hep ist ein weltweit tätiger Solarentwicklungs- und investitionsspezialist. 2008 in Deutschland gegründet hat das Unternehmen seither in Europa, Asien und Nordamerika Solarprojekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 1,3 Gigawatt entwickelt, davon 250 Megawatt in den USA. Von der "Greenfield"-Standortsuche bis zum langfristigen Betrieb einer Solaranlage bietet hep in jeder Phase eines Solarprojekts, nämlich der Projektentwicklung, dem Bau und dem Betrieb, alle Produkte und Dienstleistungen an, die für eine erfolgreiche Realisierung notwendig sind. Gleichzeitig konzipieren die Finanzexperten von hep internationale Investments mit unterschiedlichen Laufzeiten und Rendite-Risiko-Profilen zur Finanzierung der Projekte.



Verantwortungsvolle Investments mit hep



hep bietet deutschen Investoren die Möglichkeit, direkt in Klimaschutzfonds zu investieren. Neben individuell zugeschnittenen Lösungen für Großinvestoren ermöglicht hep institutionellen und privaten Anlegern auch Investitionen in die größten Solarmärkte der Welt: USA, Japan, Deutschland, Kanada und jetzt auch in Polen. Der aktuelle hep-Investmentfonds ist gemäß Artikel 9 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation) konzipiert und seine wirtschaftlichen Aktivitäten stehen im Einklang mit der Taxonomieverordnung. Dadurch werden die höchsten Nachhaltigkeitsanforderungen an Finanzprodukte erfüllt, die es derzeit auf dem Markt gibt.



Pressekontakt:

Katrin Wolf

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 93446-0

E-Mail: presse@hep.global



Charese Allen

11330 Vanstory Drive, Suite 101

Huntersville, NC 28078

Phone: +1 704 287 6671

Email: c.allen@hep.global

www.hep.global



