Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Rockwell Automation stellt FactoryTalk Optix (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/products/software/factorytalk/optix.html?utm_campaign=MultiInitiative_MultiAudience_EMEA_XX_EN_CMP-05656-G4X3K0&utm_medium=public_relations&utm_source=Marketing&utm_content=news_wire) als neue Ergänzung seines Visualisierungsportfolios vor. Bekannt als "Visualisierung für Visionäre", repräsentiert FactoryTalk Optix,eine moderne, cloudfähige Mensch-Maschine-Schnittstellenplattform (HMI), mit der Benutzer Anwendungen überall und jederzeit direkt über einen Webbrowser entwerfen, testen und bereitstellen können. Nutzen Sie neue Ebenen der Zusammenarbeit, Skalierbarkeit und Interoperabilität, um Ihre Vision zu verwirklichen.FactoryTalk Optix wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Prozesse, Effizienz und Ergebnisse zu optimieren. Hierbei haben Sie nahezu unbegrenzte Möglichkeiten:- Gestaltungsmöglichkeiten: Entwerfen und testen Sie Ihre Projekte in einer modernen, objektorientierten Programmierumgebung.- Bereitstellungsoptionen: Erstellen Sie Ihre Anwendung einmal und setzen Sie diese auf jedem beliebigen Gerät ein.- Grafikoptionen: Gestalten Sie Ihre Grafiken so, dass sie ein globales Publikum unterstützen und ein reaktionsfähiges Erlebnis bereitstellen können.- Erweiterbare Optionen: Erreichen Sie Offenheit und Interoperabilität durch Maschine-zu-Maschine und Maschine-zu-Cloud-Kommunikation, die durch OPC UA, MQTT, IOT-Native-Konnektivität und eine offene C#-Schnittstelle ermöglicht wird.FactoryTalk Optix ist eine der fünf Kernlösungen im FactoryTalk® Design Hub (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/products/software/factorytalk/designhub.html?utm_campaign=InformationSolutions_MultiAudience_EMEA_XX_EN_CMP-05555-P2B8V3&utm_medium=public_relations&utm_source=Marketing&utm_content=news_wire). Industrieunternehmen können jetzt ihre Automatisierungsdesignfunktionen durch eine einfachere, produktivere Arbeitsweise auf Basis der Cloud transformieren. Teams aller Größen, Fähigkeiten und Standorte können durch eine verbesserte Zusammenarbeit, ein optimiertes Lebenszyklusmanagement sowie dank dem On-Demand-Zugriff auf cloudbasierte Software intelligentere Arbeitsweisen entwickeln und dabei die neuesten Sicherheitsstandards und Best Practices der Informationstechnologie (IT) einhalten. Das Ergebnis ist eine gesteigerte Designproduktivität, eine schnellere Markteinführung und Systeme, deren Aufbau und Wartung mit einem verringertem Kostenaufwand verbunden sind.