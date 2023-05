The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.05.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.05.2023ISIN NameUS87875V1008 TECN.REUN.ADR 1/5/EO-,10XS1717759499 EXP.-IMP.BK CH 17/23 MTNDE000LB1P7W0 LBBW GM-FLOATER 18/23ES0657097970 ALMIRALL S.A. -ANR-DE000LB118N8 LBBW STUFENZINS 19/23DE000DZ1H9K7 DZ BANK IS.C55 VARXS1421827269 SWISS RE FIN. UK 16/23XS0087240163 SCOTT.PWR UK 98/23 MTNFR0013463643 ESSILORLUXO. 19/23 MTNXS2346591113 VIRGIN MONEY 21/24 FLRMTNAU3FN0054276 EX.IMP.BK.K. 20/23 FLRDE000A289E87 PROCREDIT 20/23DE000A14J5X5 KRSPK.KOELN HPF.E.1080