Die Hängepartie im US-Schuldenstreit nervt die Anleger. Der DAX dürfte der Wall Street am Mittwoch folgen und schwächer starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut 30 Minuten vor dem Auftakt rund ein halbes Prozent tiefer auf 16.080 Punkte. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex noch ein Rekordhoch markiert. Händlern zufolge seien die Umsätze in Frankfurt zurzeit niedrig, ein Indiz, dass viele Investoren mit weiteren Gewinnen rechnen und an ihren Positionen festhalten. Alle ...

