In Zusammenarbeit mit BearingPoint beschleunigt die Hanseatic Bank die Markteinführungszeit ihrer Produkte und ermöglicht effizientere End-to-End-Prozesse durch die Umstellung ihrer Datenintegrationsarchitektur auf eine cloudbasierte Plattform.

Banken müssen ihre digitalen Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich weiterentwickeln, um den veränderten Kundenbedürfnissen, insbesondere im digitalen Zahlungsverkehr, gerecht zu werden und sich im hart umkämpften Finanzdienstleistungssektor zu behaupten.

In einem aktuellen Projektbericht zeigt die Management- und Technlogieberatung BearingPoint, wie sie die Hanseatic Bank bei der Bewertung ihrer aktuellen IT-Architektur und der anschließenden Definition der Anforderungen an eine Integrationsplattform, die auf die Geschäfts- und IT-Strategien der Bank abgestimmt ist, unterstützt hat.

Umgestaltung der IT-Infrastruktur zu einer flexiblen und skalierbaren Plattform

Gemeinsam mit der Hanseatic Bank identifizierte BearingPoint verschiedene Anwendungsfälle für ein Minimum Viable Product (MVP), ausgehend von den derzeitigen Schwachstellen der Systemintegration. Eine Reihe von Workshops mit relevanten Stakeholdern resultierte in der Entwicklung, Implementierung und Inbetriebnahme einer ereignisgesteuerten Integrationslösung für einen Zahlungsanwendungsfall in der Cloud, welche die Daten transformieren, orchestrieren und verarbeiten kann.

Aufbauend auf einer AWS-Infrastruktur kombinierte BearingPoint Apache Kafka, eine Open-Source-Plattform für Event-Streaming, und Camunda, eine Plattform für die Prozessorchestrierung, mit der Prozesse entworfen, orchestriert und verbessert werden. Die neue Integrationsplattform einschließlich der erforderlichen Governance steht nun mehreren Teams zur Verfügung, um weitere Anwendungsfälle zu entwickeln und diese nach und nach in die Produktion zu überführen. Demgemäß wurde das neue Betriebsmodell optimiert und konzentriert sich nun auf einen dezentraleren Ansatz, basierend auf Microservices, um Produkte und Dienstleistungen iterativ schneller auf den Markt zu bringen.

"Der Zahlungsverkehr befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Mit diesem Transformationsprojekt wurde eine innovative Idee in die Realität umgesetzt. Ein Best-Practice-Ansatz für eine moderne IT-Architektur und Effizienz im Zahlungsverkehr", so Christian Bruck, Partner bei BearingPoint.

Agile Wege für den schnelleren Aufbau digitaler Serviceangebote

Durch den Aufbau einer modernen, skalierbaren und flexiblen IT-Architektur ist die Hanseatic Bank für die Zukunft gut aufgestellt. Die Bank kann nun einfacher und schneller auf die sich ändernden Marktanforderungen reagieren und neue Produkte und Dienstleistungen effektiv und effizient entwickeln.

Die Hanseatic Bank hat bereits einen optimierten digitalen Service eingeführt, der Kundinnen und Kunden bei der Auswahl sowie Anpassung von Rückzahlungsraten für offene Kreditkartentransaktionen unterstützt. Die Umwandlung des bestehenden Prozesses von einem halbautomatischen Prozess mit menschlichen Interaktionen in einen Echtzeitprozess führt zu einer höheren Kundenzufriedenheit, da keine 24-stündige Wartezeit mehr besteht, sondern eine direkte Reaktion über die Banking-App oder das Online-Banking erfolgt. Weitere Services befinden sich im Rahmen der neuen Integrationsplattform bereits in der Entwicklung.

"Die Kombination aus dem Fachwissen verschiedener Bereiche sowie die Zusammenarbeit im Team waren der Schlüssel zum Erfolg. Vom Lösungsdesign und den Geschäftsprozessen bis hin zu Governance und Lösungsentwicklung hat BearingPoint mit uns ein erfolgreiches MVP Go-Live mit einem praxisorientierten Team geschaffen", sagte Nico Koller, IT Project Lead bei der Hanseatic Bank.

Über die Hanseatic Bank GmbH Co KG

Die Hanseatic Bank ist seit ihrer Gründung 1969 in Hamburg zu Hause, Kunden und Partner hatte sie von Beginn an in ganz Deutschland. Denn Werner Otto hatte sie ins Leben gerufen, um den Kunden des Otto Versands die Finanzierung ihrer Wünsche zu ermöglichen. 2005 übernahm die französische Großbank Société Générale 75 Prozent der Anteile, die Otto Group hält weiterhin 25 Prozent. Inzwischen haben sich sowohl der Kundenstamm als auch die Produktpalette deutlich erweitert. Neben Konsumkrediten zählen heute auch Einlagen, Versicherungen und das Factoring zu den Geschäftsfeldern der Hamburger Privatbank. Ein Spezialgebiet sind ihre Kreditkarten mit innovativen Leistungen für Kunden und Kooperationspartner.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst die klassische Transformationsberatung mit dem Dienstleistungsportfolio People Strategy, Customer Growth, Finance Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung geschäftskritischer Prozesse an. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures und Investments von BearingPoint ab.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

