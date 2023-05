DJ PTA-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG: Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV) verzeichnet starken Jahresauftakt

Innsbruck (pta/24.05.2023/08:32) - Das operative Ergebnis nach den ersten drei Monaten 2023 lag deutlich über dem Vorjahresniveau. Der Periodenüberschuss vor Steuern kletterte im ersten Quartal auf 87,5 Mio. Euro. Der FMVÖ-Recommender Award und die Finnoconsult-Bewertung honorieren den klaren Kundenfokus.

Die Bedürfnisse der Kund*innen stehen in der Bank für Tirol und Vorarlberg stets im Mittelpunkt. Die hohe Zufriedenheit spiegelt sich auch in der erneuten FMVÖ-Recommender-Auszeichnung wider. Bereits zum achten Mal in Folge wurde der BTV der Preis für sehr gute Kundenorientierung verliehen.

Der Award basiert auf einer österreichweiten Umfrage unter 8.000 Kund*innen von Banken und Versicherungen. Im Vordergrund stehen dabei die Zufriedenheit und die Weiterempfehlungsbereitschaft. In der Branche gilt die Auszeichnung als Orientierungshilfe und als Benchmark für Finanzinstitute.

Darüber hinaus wurde die BTV vom Innovationsberater Finnoconsult zum "Aufsteiger des Jahres" im Bereich "digitale Kompetenzen" gekürt. Der sogenannte "Finnoscore" basiert auf öffentlich verfügbaren Daten und bewertet objektiv die digitale Reife und das Innovationserlebnis von Banken im DACH-Raum. Für das Ranking wurden 300 Kriterien in 12 Dimensionen von Januar bis Dezember 2022 verglichen.

"Im Zentrum steht immer der beste Service für die Bedürfnisse unserer Kund*innen, egal ob analog oder digital. Ich freue mich sehr über die beiden Auszeichnungen, die die Ausrichtung der BTV unterstreichen und den klaren Kundenfokus bestätigen", sagt BTV Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher.

Das hohe Kundenvertrauen zeigt sich auch in den Quartalszahlen. In den ersten drei Monaten des Jahres konnte die BTV ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Der Periodenüberschuss vor Steuern stieg per 31.03.2023 gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres um +47,6 Mio. Euro auf 87,5 Mio. Euro.

"Die Unsicherheiten aus dem Vorjahr, vor allem in Bezug auf die Inflations- und Zinsentwicklung, hielten weiter an. Zusätzlich belasteten die Negativschlagzeilen aus dem Bankensektor. Unsere Kund*innen schätzen die BTV besonders in solchen Phasen für ihre Stabilität, ihre Eigenständigkeit sowie ihre konservative und vorausschauende Geschäftsphilosophie", so Gerhard Burtscher.

Bilanz BTV Konzern (IFRS) Ist 31.03.2023 Ist 31.03.2022 Veränderung Kundenforderungen 8.493 Mio. EUR 8.170 Mio. EUR +323 Mio. EUR Betreute Kundengelder 17.143 Mio. EUR 16.867 Mio. EUR +276 Mio. EUR Bilanzsumme 14.073 Mio. EUR 13.932 Mio. EUR +141 Mio. EUR Eigenkapital 2.157 Mio. EUR 1.917 Mio. EUR +240 Mio. EUR GuV BTV KONZERN (IFRS) Periodenüberschuss bzw. Jahresüberschuss vor Steuern 87,5 Mio. EUR 39,9 Mio. EUR +47,6 Mio. EUR

