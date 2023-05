DJ EUREX/Bund-Future geben nach britischen Verbraucherpreisen nach

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future dreht am Mittwoch im Verlauf deutlicher ins Minus. Der Abverkauf setzte um 8:00 Uhr mit der Veröffentlichung der Verbraucherpreisen aus Großbritannien ein. Diese fielen deutlich höher als an der Börse erwartet aus. Damit hat die Bank of England einen schwierigen Job, ist doch die Kerninflation mit 6,8 Prozent überraschend deutlich oberhalb der Erwartung ausgefallen. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 25 Ticks auf 133,8 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,18 Prozent und das -tief bei 133,7 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.138 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert -14 Ticks auf 117,13 Prozent.

May 24, 2023 02:33 ET (06:33 GMT)

