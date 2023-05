Mit dem Ziel, den besten Kundenservice bereitzustellen und seine Expertise in sein globales Netzwerk zu integrieren, hat Humanetics heute die Eröffnung von vier Kundenservice-Zentren in Europa bekannt gegeben. Jedes der "integrierten" Zentren wird auf einen anderen Aspekt der Entwicklung und Wartung von Crashtest-Dummys in der Automobilindustrie bekannt unter der Bezeichnung "anthropomorphe Testgeräte" (ATD, Anthropomorphic Test Devices) und aktiven Sicherheitsvorrichtungen spezialisiert sein, die von Automobilherstellern zur Entwicklung und Prüfung der Fahrzeugsicherheit verwendet werden.

Die vier Servicezentren werden das Know-how bereitstellen, das für die Verwaltung und Wartung eines kompletten Satzes von Prüfgeräten für die passive und aktive Sicherheit benötigt wird.

Das Kompetenzzentrum für zertifizierte ATD-Integrationen, Ersatzteile und ATD-Dienstleistungen ist in Heidelberg angesiedelt, unserer Europazentrale und primärer Auftragsmanagement-Hubfüreuropäische Kunden. Das Servicezentrum wird sich auf die nächste ATD-Generation (THOR-50M, THOR-5F und WorldSID) konzentrieren, die in den Testprotokollen der europäischen und asiatischen Neuwagenbewertungsprogramme eingeführt werden, um erweiterte Messungen zu ermöglichen.

Das Kompetenzzentrum für Instrumentierung und Kalibrierung ist im mg-sensor-Werk inRheinmünster untergebracht, um von dessen Kalibrierungsexpertise und herausragenden akkreditierten Kundendienstprozesse zu profitieren.

Das Kompetenzzentrum für ATD-Zertifizierungsgeräte und Labormanagementsoftware befindet sich am Standort von ATD-LabTech in Niedernberg, an dem hochmoderne Hardware, Labormanagementsoftware und integrierte Systeme entwickelt werden. Die ATD-Zertifizierung wird auch in Zukunft eine zentrale Komponente des Serviceangebots in Niedernberg sein.

Das Kompetenzzentrum Aktive Sicherheit in Linz, Österreich, ist für die Entwicklung unseres Portfolios an ADAS Ultra Flat Overrunnable-Plattformen (UFO) und der neuen Steuerungssoftware zuständig. Zudem wird es ausgelagerte Servicehubs unterstützen, die in der Nähe von Kundenstandorten rund um den Globus betrieben werden.

Im Zuge der Transformation wird Andreas Marroquin seinen Verantwortungsbereich vom Co-Managing Director der mg-sensor zum Managing Director des Heidelberger Büros erweitern und seine Arbeitszeit zwischen beiden Standorten aufteilen. Norbert Gehri und Andreas Marroquin werden das mg-sensor-Team in Rheinmünster weiterhin gemeinsam leiten. Gerhard Pfeiffer führt das Kompetenzzentrum für Zertifizierungsgeräte und Labormanagement in Niedernberg. Das Active Safety-Vertriebs- und Serviceteam wird von Markus Schmidl in Linz geleitet. Dabei wird er unterstützt von David Wirthl im Bereich Produkt und Adnam Tucnic im Bereich Kundenservice.

Mark Westen, President bei Humanetics Safety, kommentiert: "Diese faszinierende Entwicklung unterstreicht unsere Anstrengungen, unseren Kundenservice auf eine neue Ebene zu führen. Unsere vier Kompetenzzentren werden uns ermöglichen, eine nahtlose und höhere Servicequalität in unserem gesamten Netzwerk sicherzustellen."

Über Humanetics (Website: https://www.humaneticsgroup.com/)

Humanetics ist ein industrielles Technologieunternehmen und ein führender Anbieter von Sicherheitssystemen, Crashtest-Dummys (ATDs), Crashtest-Ausrüstung, Simulationssoftware, CAE-Modellen, Präzisionssensoren, Faseroptik und modernsten Lösungen für die Lasermaterialtechnik. Die Gruppe beschäftigt über 950 Mitarbeiter an 26 strategisch gelegenen Standorten auf der ganzen Welt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Farmington Hills, Michigan, USA.

