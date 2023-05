An Krisen und Gefahren herrscht derzeit kein Mangel - Gold und Silber schützen

Anzeige / Werbung

Wertspeicher gibt es viele und jeder einzelne von ihnen hat seine besonderen Vor- und Nachteile. Wie immer im Leben bekommt ein Anleger, der sich für eine der zahlreichen Möglichkeiten entscheidet, selbstverständlich beide, die Vor- und die Nachteile. Allerdings können nur wenige Wertspeicher auf eine so lange und vor allem so konstante Erfolgsgeschichte zurückblicken wie die Edelmetalle, allen voran Gold und Silber.

Seit mehr als vier Jahrtausenden konservieren sie Wohlstand. Deshalb sind beide die Wertspeicher schlechthin. Wer einen höheren Wert speichern will, wählt das Gold und wer kleinere Summen zu speichern hat oder kleinere Stücklungen bevorzugt, der entscheidet sich für das Silber. Auch an diesem Grundsatz hat sich seit Jahrhunderten nichts geändert.



Gerade in Krisenzeiten waren Gold und Silber nicht nur immer gefragt, sondern sie haben auch in den verschiedensten Gefahrensituationen immer wieder eindrucksvoll ihre Stärke bewiesen. Das prädestiniert sie dazu, auch in der gegenwärtigen Krise als Vermögensschutz von den Anlegern bevorzugt in Betracht gezogen zu werden.