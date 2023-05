DJ EUREX/DAX-Future fällt in Richtung 16.000 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future tendiert am Mittwoch im Verlauf leichter. Anleger halten sich mit Blick auf das Erreichen der Schuldenobergrenze in den USA mit Käufen zurück. Der Juni-Kontrakt verliert 49 auf 16.063 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.129 und das -tief bei 16.054 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.947 Kontrakte. Mit der Schwäche ist der Kontrakt nun in den Unterstützungsbereich zwischen 16.040 und 16.080 Punkten gefallen, hier liegt eine Batterie von Hochs aus April und Mai diesen Jahres. Sollten diese nachhaltig unterschritten werden, könnte der DAX-Future in seine alte Box mit der unteren Begrenzung bei rund 15.600 Zählern fallen.

May 24, 2023

