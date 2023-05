EQS-News: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Strategische Unternehmensentscheidung

BRAIN Biotech AG übernimmt Biocatalysts Ltd vollständig und beschleunigt die Umsetzung der One-BioProducts-Strategie



24.05.2023 / 09:30 CET/CEST

BRAIN Biotech AG übernimmt Biocatalysts Ltd vollständig und beschleunigt die Umsetzung der One-BioProducts-Strategie BRAIN Biotech erwirbt die beiden letzten Minderheitsbeteiligungen an Biocatalysts Ltd

Die Transaktion wurde aus vorhandenen Barmitteln und mit neuen Krediten finanziert

Das gesamte industrielle Produktgeschäft wird jetzt unter der Führung von Biocatalysts zusammengeführt Zwingenberg, 24. Mai 2023 - Die BRAIN Biotech AG hat die beiden letzten Minderheitsbeteiligungen an der Biocatalysts Ltd, Wales, erworben. Biocatalysts befindet sich nun vollständig im Besitz der BRAIN Biotech AG - Muttergesellschaft der BRAIN Biotech Gruppe - und wird den Kern der ehrgeizigen Wachstumsstrategie der Unternehmensgruppe zur Bildung eines globalen Multi-Nischen-Enzymunternehmens bilden. Im Rahmen des Capital Markets Day am 27. Februar 2023 hatte BRAIN Biotech die Bündelung des gesamten Produktgeschäfts unter der Führung von Biocatalysts als One-BioProducts-Strategie bekannt gegeben. In den kommenden Monaten wird die BRAIN Biotech Gruppe die Unternehmen Breatec B.V., Biosun Biochemicals Inc. und WeissBioTech GmbH an Biocatalysts übertragen, um die Reorganisation des Segments BioProducts abzuschließen. Adriaan Moelker, CEO der BRAIN Biotech AG: "Unser erklärtes Ziel ist es, den Umsatz mit Industrieprodukten mittelfristig zu verdoppeln und BRAIN Biotech unter den Top 10 des weltweiten Enzymmarktes zu positionieren. Wir werden uns weiterhin auf verschiedene Nischenmärkte in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Gesundheit sowie Umwelt konzentrieren. Diese attraktiven Segmente stellen adressierbare Märkte mit einem Umsatzvolumen von deutlich über 1 Mrd. EUR dar. Es war ein erster logischer Schritt, unser Produktgeschäft jetzt unter einem Dach zu bündeln. In den kommenden Jahren streben wir weiterhin ein starkes organisches Wachstum sowie wertsteigernde Zukäufe an." Michael Schneiders, CFO der BRAIN Biotech AG ergänzt: "Mit der nun 100-Prozent-Beteiligung an der Biocatalysts Ltd haben wir die Voraussetzung geschaffen, unser gesamtes industrielles Produktgeschäft unter einem einheitlichen Management-Team zu bündeln. Ich gehe davon aus, dass das Segment BioProducts ab Mitte des Sommers 2023 als organisatorische Einheit gebildet und betriebsbereit sein wird. Damit werden wir in der Lage sein, Umsatz- und Kostensynergien beschleunigt zu realisieren. Wir haben uns für BRAIN Biotech und insbesondere für unser Produktgeschäft ehrgeizige Wachstumsziele gesetzt, die wir nun mit einer effizienten Organisationsstruktur begleiten können. Die letzten beiden Minderheitsbeteiligungen wurden aus bestehenden Barmitteln des Konzerns und durch die Aufnahme neuer Fremdfinanzierungen auf Seite unseres Industriegeschäfts finanziert." +++ Pressemitteilung und Bild zum Download: https://www.brain-biotech.com/de/presse Über BRAIN Biotech Die BRAIN Biotech AG ist ein führender europäischer Anbieter von biobasierten Produkten und Lösungen wie Enzymen und Proteinen, mikrobiellen Produktionsstämmen, Naturstoffen sowie biotechnologischen Lösungen für nachhaltigere industrielle Prozesse. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereiche Ernährung, Gesundheit und Umwelt. Die BRAIN Biotech AG ist die Muttergesellschaft der international tätigen BRAIN Biotech Gruppe. Der Konzern gliedert seine Geschäftstätigkeit in drei Segmente: Das Segment BioProducts umfasst das Produktgeschäft mit spezialisierten Enzymen sowie sonstigen Proteinen, für deren Herstellung der Konzern Fermentationsanlagen in Großbritannien sowie Produktionsanlagen in Kontinentaleuropa und den USA betreibt. Im Segment BioScience werden forschungsintensive kundenspezifische Lösungen auf Basis von Enzymtechnologie, Stammentwicklung, Bioprozessentwicklung und Naturstoffscreening angeboten. Im Segment BioInkubator führt das Unternehmen eigene oder mit Partnern initiierte F&E-Projekte mit hohem Wertschöpfungspotenzial durch. Ein besonders vielversprechendes Inkubator-Projekt betrifft den Aufbau einer eigenen CRISPR-basierten Geneditierungs-Technologieplattform, die derzeit von der Akribion Genomics (in Gründungsplanung) auf- und ausgebaut wird. Durch eigene F&E-Aktivitäten erweitert die Unternehmensgruppe kontinuierlich ihr Produktportfolio im Bereich der Spezialenzyme und Small Molecules. Letztere sind Ausgangspunkt für Screenings, z.B. nach neuartigen Wirkstoffkandidaten für pharmazeutische Anwendungen. Die BRAIN Biotech AG ist seit dem 9. Februar 2016 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (Börsenkürzel: BNN; Wertpapierkennnummer: ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Das Unternehmen beschäftigt rund 330 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von 49,5 Millionen Euro. Mehr Informationen unter: www.brain-biotech.com , LinkedIn , Twitter und Youtube . Kontakt Investor Relations

Martina Schuster

Investor Relations

Tel.: +49 6251 9331-69

E-Mail: ms@brain-biotech.com Kontakt Medien

Dr. Stephanie Konle

PR & Corporate Communications

Tel.: +49 6251 9331-70

E-Mail: stk@brain-biotech.com Folgen Sie @BRAINbiotech auf Twitter ( https://twitter.com/BRAINbiotech ) und auf LinkedIn ( https://www.linkedin.com/company/brainbiotech ) Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BRAIN Biotech AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BRAIN Biotech AG und der BRAIN Biotech Gruppe und Entwicklungen betreffend die BRAIN Biotech AG und die BRAIN Biotech Gruppe können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN Biotech AG haben. Die BRAIN Biotech AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.



