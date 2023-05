Honda nimmt ab der Saison 2026 an der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft als Power Unit-Lieferant für das Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team teil.Tokio - Honda nimmt ab der Saison 2026 an der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft als Power Unit-Lieferant für das Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team teil. Erst 2021 hatten sich die Japaner als Motorenlieferant von Weltmeister-Team Red Bull aus der Königsklasse des Motorsports zurückgezogen. Honda-Konzernchef Toshihiro Mibe erklärte die Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports mit den...

Den vollständigen Artikel lesen ...