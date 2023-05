WIESBADEN (dpa-AFX) - In deutschen Aquakulturen sind im vergangenen Jahr weniger Fische, Muscheln und andere Produkte gezüchtet worden. Vor allem wegen der um fast 40 Prozent zurückgegangenen Muschelernte in der Nordsee sank die Gesamtmenge um 18,6 Prozent auf 26 600 Tonnen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch berichtete. Bei der Muschelernte seien derartige Schwankungen nicht ungewöhnlich, teilte die Statistikbehörde mit. Auch bei den Karpfen ging die Menge wegen des trockenen und heißen Sommers um 10,4 Prozent überdurchschnittlich zurück. In der Fischzucht war die Regenbogenforelle mit einem Anteil von 62,8 Prozent die wichtigste Art./ceb/DP/mis