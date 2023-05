Berlin (ots) -Die Marihuana-Legalisierung in Deutschland kommt - wenn auch anders als gedacht: Geplant ist, dass Vereine den Anbau und Verkauf von Cannabis im Kreise ihrer Mitglieder organisieren - nicht die Industrie. Mit CSC Maps (www.csc-maps.de) ist nun Deutschlands erstes Informations- und Vereinsportal zum Thema Cannabis Social Clubs an den Start gegangen. Unter dem Motto: "Wir bringen CSC-Vereine und Mitglieder zusammen" möchten die Gründer Michael Lessig und Dr. Peter Reinhardt eine Community rund um Social Clubs und Anbauvereinigungen etablieren.Der Informationsbedarf von Vereinsgründer:innen und Konsument:innen ist enorm. Wie gründet man einen Verein? Wie organisiert man den Anbau und die Abgabe von Cannabis? Wie finde ich den richtigen Club für mich?"Wir unterstützen nicht nur Gründer:innen in Sachen Vereinsrecht und dem Aufbau sowie der Führung eines Vereins, sondern möchten vor allem auch potenziellen Vereinsmitgliedern eine Übersicht über Clubs in ihrer Nähe anbieten", sagt Alexander Horn, einer der Mitgründer von CSC Maps. "Gerade vor dem Hintergrund, dass CSCs künftig keine Werbung machen dürfen, brauchen Konsument:innen wie Vereine eine Informationsplattform, auf der sie zusammenfinden."Das Portal stellt wichtige Fachartikel zu Themen wie Recht und Compliance, Vereinsgründung und -betrieb sowie Anbau kostenlos zur Verfügung. Im Forum können sich Vereine untereinander sowie mit Mitgliedern und Interessierten austauschen. Die Kernfunktion aber ist die Vereinssuche: Schon jetzt lassen sich mehr als 40 Clubs mit detaillierten Vereinsprofilen finden, bei denen man sich um eine Mitgliedschaft aktiv bewerben kann - und täglich kommen weitere hinzu."Das von der Ampelregierung vorgeschlagene Gesetz sieht vor, dass Vereine bis zu 500 Mitglieder haben und bis zu 50 Gramm pro Mitglied im Monat verkaufen dürfen", erklärt Dr. Peter Reinhardt. "Wer einen solchen Verein unter Volllast betreibt, darf theoretisch im Jahr 300 kg Cannabisblüten anbauen und an seine Mitglieder abgeben. Dies entspricht einem Marktwert von derzeit immerhin 3 Millionen Euro."Grund genug, sich gut zu informieren und professionell zu vernetzen. Potenzielle Mitglieder, bestehende und auch in der Gründung befindliche Vereine können sich ab sofort kostenlos auf csc-maps.de (https://csc-maps.de/ueber-csc-maps/) registrieren.Weitere Informationen unter: www.csc-maps.de (http://www.csc-maps.de/)Über CSC MapsCSC Maps (www.csc-maps.de) ist Deutschlands erstes Informations- und Vereinsportal zum Thema Cannabis Social Clubs. Hier können Interessierte Vereine finden, um ihnen beizutreten, oder Informationen rund um die Gründung eines eigenen Vereins abrufen. Das Portal wurde 2023 von der Greenrise GmbH aus Berlin ins Leben gerufen. Die Greenrise GmbH ist Teil einer Unternehmensgruppe, die in den Cannabis-Markt investiert. Zur Gruppe gehören auch der Zubehör-Shop www.budtenders.de (http://www.budtenders.de/) sowie ein Unternehmen für den künftigen Vertrieb über Fachgeschäfte.Pressekontakt:Pia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +49.173.370.264Ansel Glenewinkel-Meyer | ansel.glenewinkel-meyer@tonka-pr.com | +49172.634.6128Original-Content von: CSC Maps, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170028/5516168