Berlin (ots) -Am 30. Mai besucht eine Delegation von Wissenschaftler:innen und Aktivist:innen aus dem globalen Süden die deutsche Hauptstadt. Thema ihres Aufenthalts ist die ökologische und soziale Gestaltung der Energiewende. Die sieben Delegationsmitglieder haben jüngst ein Manifest veröffentlicht (Englisch (https://fpif.org/manifesto-for-an-ecosocial-energy-transition-from-the-peoples-of-the-south/)/Spanisch (https://pactoecosocialdelsur.com/manifiesto-de-los-pueblos-del-sur-por-una-transicion-energetica-justa-y-popular-2/)), in dem sie sich gegen einen neuen "grünen Kolonialismus" wenden und für eine gerechtere Zukunft ohne fossile Brennstoffe plädieren.Die Delegation besteht aus dem nigerianischen Träger des Alternativen Nobelpreises (Right Livelihood Award) Nnimmo Bassey, der argentinischen Soziologin und Philosophin Maristella Svampa, der internationalen Menschenrechtsanwältin Kavita Naidu (Fidschi), dem indischen Forscher und Aktivisten Madhuresh Kumar, dem brasilianisch-spanischen Aktivisten und Wissenschaftler Breno Bringel, der venezolanischen Linguistin und Ökofeministin Liliana Buitrago und der südafrikanisch-schwedischen Wissenschaftlerin Vasna Ramasar.Die Rosa-Luxemburg-Stiftung lädt Sie für den 30. Mai um 10.30 Uhr zum Pressegespräch mit der Delegation ein. Es besteht auch die Möglichkeit für O-Töne. Das Pressegespräch findet statt in der Straße der Pariser Kommune 8A, 10243 Berlin.Um 17 Uhr beginnt ebendort eine Diskussion mit dem Titel "Climate Crisis: Challenging the Global Injustices of Green Energy Transitions" (https://www.rosalux.de/en/event/es_detail/BZMIO) mit Nnimmo Bassey, Liliana Buitrago und Kavita Naidu, zu der Sie ebenfalls herzlich eingeladen sind.Die Delegationsreise wird ausgerichtet vom Institute for Policy Studies (Washington DC), dem Ecosocial and Intercultural Pact of the South und dem Global Tapestry of Alternatives.Pressegespräch und Veranstaltung finden in englischer Sprache statt.