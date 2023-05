Nürnberg (ots) -Die Performance-Marketing-Agentur "Andreas May, eine Marke der Agentur Picasso GmbH", hat mit ihrer Performance-getriebenen Social Media Kampagne und Google Ads Strategie für ein renommiertes Unternehmen in der Solarbranche die Kundenanfragen signifikant gesteigert.Das Solarunternehmen, welches sich auf den Verkauf von Photovoltaik-Anlagen spezialisiert hat, suchte nach Wegen, um unabhängiger von Leadportalen zu werden und mehr qualitativ hochwertige Anfragen zu erhalten. Das Endziel war es, zur regionalen Bekanntheit aufzusteigen und das Geschäft weiter zu skalieren.Durch die Zusammenarbeit mit der Social Media Agentur (https://andreas-may.com/) von Andreas May (https://andreas-may.com/) und seinem Team hat das Unternehmen in knapp drei Monaten über 515 qualifizierte Kundenanfragen generiert. Bei über der Hälfte dieser Anfragen konnten sehr gute Vor-Ort-Termine vereinbart werden und PV-Anlagen verkauft werden."Die Anfragen von Andreas May sind im direkten Vergleich zu unseren anderen Leadquellen qualitativ die besten Leads, die wir aktuell bekommen können", äußerte sich der Kunde zu den Ergebnissen der Zusammenarbeit.Die Maßnahmen von Andreas May und seinem Team umfassten unter anderem eine Social Media Kampagne auf Facebook und Instagram, die sich gezielt an Immobilienbesitzer in verschiedenen Regionen Deutschlands richtete.Darüber hinaus wurde ein Website-Relaunch durchgeführt, um eine höhere Performance und Conversionrate zu erzielen.Mit der Suchmaschinenoptimierung für die wichtigsten Keywords konnte das Solarunternehmen deutschlandweit direkt auf Seite zwei der Suchergebnisse landen. Mittelfristig soll hier laut Andreas May eine TOP-3-Platzierung in den Suchmaschinen erzielt werden.Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Solarunternehmen unterstreicht die Expertise und Effektivität der von Andreas May und seinem Team angewandten Performance-Marketing- und Social-Media-Strategien.Die komplette Fallstudie mit weiteren Details und weitere Referenzen anderer Unternehmen finden Sie hier. (https://andreas-may.com/fallstudien/)"Unsere Methoden um mehr Kundenanfragen und Umsätze zu generieren haben bisher in den unterschiedlichsten Branchen funktioniert. Vor jeder Zusammenarbeit beleuchten wir allerdings genauestens, welches Potenzial mit dem Kunden erreicht werden kann. Falls wir erkennen sollten, das die Zusammenarbeit für den Kunden nicht profitabel laufen sollte, weisen wir klar darauf hin und lehnen eine Zusammenarbeit eher ab.Lieber haben wir ein paar Kunden weniger, dafür nur glückliche Kunden, denen wir auch wirklich weiterhelfen können", lies Andreas May verlauten.Unternehmen, die daran interessiert sind, weiter zu wachsen, können sich direkt an Andreas May und sein Team wenden.Pressekontakt:Andreas May, eine Marke der Agentur Picasso GmbHSchreberstr. 1690411 NürnbergTelefon: 0911/47739411Original-Content von: Andreas May, eine Marke der Agentur Picasso GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170024/5516161