Gerade hat sie die 16. Staffel von "Let's Dance" gewonnen - nun will Anna Ermakova, 23, weiter im Showbiz durchstarten. Und zwar in Deutschland. Noch ist kein Angebot spruchreif, aber Jurorin Motsi Mabuse, 42, sagt in der aktuellen GALA (EVT: 25.5.23): "Für Anna gibt es viele Optionen. Musicals, Shows, Moderationen." Auch Kollege Joachim Llambi, 58, bekannt für seine strengen Urteile, bescheinigt der Tochter von Boris Becker Star-Potenzial: "Sie hat einen großen Namen und ist ein Typ." Voraussetzung sei jedoch, dass sie ihr Deutsch verbessere.



