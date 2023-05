Unterföhring (ots) -24. Mai 2023.Schön nerdy. Nerdig schön. ProSieben zeigt die neue Staffel "Beauty & The Nerd" ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr. In sechs Folgen treten acht gegensätzliche Paare - jeweils ein:e Beauty und ein:e Nerd:in - in den Wettbewerb. Zum Start treffen Tier-Nerd Stefan (29, Neumünster), Space-Nerd Florian (24, Wien/Österreich), Mittelalter-Nerd Samuel (25, Grafenau), Godzilla-Nerd David (22, Graz/Österreich), Cosplay-Nerd Marco (25, Neuhausen), Fantasy-Nerd Dominik (27, Büttelborn) und Animé-Nerd Mike (20, Witten) auf die Beautys Natascha (31, Hanau), Setty (23, Hamburg), Jules (26, Berlin), Selina (21, Ilsede), Brenda (18, Köln), Walentina (22, Essen) und Beverly (29, Wien/Österreich). In der zweiten Folge stößt noch ein weiteres Paar zur Gruppe.Nur wer echten Teamgeist zeigt, hat die Chance auf das Siegertreppchen: Wer lässt sich vollkommen auf die Welt des jeweils anderen ein? Wie profitieren selbstbewusste Schönheiten und zurückhaltende Einzelgänger:innen voneinander? Welches Paar bezwingt die Kontrahent:innen in lustigen Challenges und bewahrt sich die Chance auf 50.000 Euro Preisgeld?HintergrundDie Ausstrahlung dieser Staffel von "Beauty & The Nerd" war ursprünglich für den Sommer 2022 angekündigt. Kurz vor der geplanten Ausstrahlung ergaben sich im Kontext von "Beauty & The Nerd" Umstände, die eine sorgfältige unabhängige Prüfung dringend erforderten. Aus diesem Grund hat ProSieben die avisierte Ausstrahlung im engen Dialog mit allen Beteiligten verschoben. Nach dem Abschluss der sorgfältigen und unabhängigen Prüfung aller Gegebenheiten freuen sich ProSieben, die Beautys und die Nerds und die Produktionsfirma EndemolShine auf die Ausstrahlung der vierten Staffel von "Beauty & The Nerd" ab 29. Juni 2023.Produziert wird "Beauty & The Nerd" von EndemolShine Germany im Auftrag von ProSieben.Alle Infos zu "Beauty & The Nerd" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/beautynerdDie vierte Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: BeautyNerdPressekontakt:Pressekontakt:Katrin DietzCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: Katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5516245