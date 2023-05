Ismaning (ots) -Für die Karriere ist Engagement gefragt, im Haushalt Organisationstalent, die Familie wünscht sich gut gelaunte Aufmerksamkeit, und dann wären da noch Freunde und Freizeitaktivitäten. Gar nicht so einfach, dass alles unter einen Hut zu bekommen und im Multitasking-Modus Nervenstärke zu bewahren. Wenn viel zusammenkommt, sollten wir gut auf uns selbst achten. Denn damit wir unter Belastung fokussiert und entspannt bleiben, benötigen Muskeln und Nerven Unterstützung. Ohne essentielle Nährstoffe geht das nicht. Für alle, die sicher gehen möchten, gibt es Magnesium-Diasporal® Pro Muskeln und Nerven mit hochdosiertem Magnesium und Vitamin B-Komplex. Mit dem neuen Direktstick steht die Vitalstoffdosis dem Körper ganz einfach jederzeit zur Verfügung.In vielen Bereichen nehmen die Anforderungen weiter zuEgal ob im Job, zu Hause oder bei Freizeitaktivitäten - wir wollen immer alles schaffen und viel erleben. Natürlich am liebsten entspannt und voller Freude. Dazu brauchen wir eine "innere Haltung", und das bedeutet Kraft und starke Nerven. Wenn man sich einmal umschaut, wird klar, woher bei vielen Dünnhäutigkeit und anhaltende Nackenverspannungen kommen. Die Anforderungen und damit Belastungen werden eher größer als kleiner. Koordinieren von Beruf und Familie, Arbeitsplatzdruck, Infektionslage, Energiekrise, Globalisierung, Ökonomisierung. Doch was kann helfen, wenn die Lebenssituation sich spontan nicht ändern lässt?Eine essentielle Grundlage, um die Anforderungen eines Multitasking-Lebens unter einen Hut zu bekommen, ist die richtige Ernährung. Für körperliche und geistige Kraft spielen Mikronährstoffe eine große Rolle. Insbesondere Magnesium, das der Körper nicht selbst bilden kann, unterstützt eine normale Muskelfunktion und ist ein wichtiger Bestandteil des Energiestoffwechsels.* B-Vitamine werden als "Nerven-Vitamine" bezeichnet, weil sie an Nervenfunktion und -regulation beteiligt sind. Auch sie sind für den Energiestoffwechsel unverzichtbar.** Bei diesen Vitalfaktoren sollten wir ansetzten, um unser Energielevel auf gutem Niveau zu halten.Die optimale Nährstoffversorgung in bewegten ZeitenFatal ist, dass gerade in Stresszeiten eine gesunde Ernährung häufig auf der Strecke bleibt. Viele Snacks, die wir auf die Schnelle essen, enthalten zwar ausreichend Kalorien, aber wenig Mikronährstoffe wie Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe. Hinzu kommt, dass Fast-Food für den Verdauungsprozess alles andere als förderlich ist. Ein rascher Nebenbei-Genuss gibt dem Körper zudem nicht ausreichend Zeit und Muße, wichtige Nährstoffe aus der Nahrung aufzunehmen. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Magnesium und B-Vitaminen in herausfordernden Phasen. Um den Mikronährstoffbedarf in diesen Situationen zu decken, macht es Sinn, die tägliche Ernährung mit einer hochwertigen Nahrungsergänzung zu optimieren.Das neue Pro für ein Leben in Bewegung[Wenn der Alltag von vielen Herausforderungen geprägt ist:Das neue Magnesium Diasporal® Pro Muskeln und Nerven direktInnovativer Direktstick mit hochdosierter Vitalstoffkombination aus Magnesium und den Vitaminen B1, B2, B6 und B12. Löst sich direkt im Mund und ist die praktische tägliche Unterstützung in stark fordernden Multitasking-Lebensphasen.(30 Direktsticks, UVP: 17,50 EUR, exklusiv in der Apotheke erhältlich)]Für alle, die durch die Herausforderungen des Alltags stark gefordert sind, bietet das neue Magnesium Diasporal® Pro Muskeln und Nerven mit hochdosiertem Magnesium und Vitamin-B-Komplex die ideale Unterstützung. Im Direktstick kann die nach schwarzer Johannisbeere schmeckende Vitalstoffkombination ohne Wasser ganz einfach überall eingenommen werden. Die Zusammensetzung ist vegan, zucker-, gluten- und laktosefrei und ist damit auch für Menschen, perfekt, die auf tierische Nahrungsmittel verzichten. Das tägliche Pro von Diasporal® für ein Leben in Bewegung mit starken Muskeln und Nerven. www.diasporal.comPressekontakt:Protina Pharmazeutische GmbHLeitung Public RelationsAndrea BeringerAdalperostraße 3785737 Ismaning+49 (0)89 996 553 138beringer.andrea@protina.dewww.diasporal.comOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79747/5516240