5. bis 8. Juni 2023

Palais des Expositions Safex Algier

20. Ausgabe der Veranstaltung im Herzen des wichtigsten Marktes der nordafrikanischen Agrar- und Lebensmittelindustrie

Djazagro ist die wichtigste Messe der nordafrikanischen Agrar- und Lebensmittelindustrie für die Branchenfachleute in Algerien. Sie bietet vier Tage lang den wichtigsten Akteuren in der algerischen Lebensmittelindustrie eine strategische Gelegenheit für Begegnungen, Diskussionen und Weiterbildung sowie zum Kennenlernen der neuesten Innovationen in Bezug auf Prozesse und Produkte und informiert über die neuesten Entwicklungen in diesem Ökosystem.

Die Messe, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert, ist über die Jahre hinweg zu einer Pflichtveranstaltung für die Lebensmittelindustrie geworden. Diese Sonderausgabe wird mehr als 600 Aussteller aus 26 verschiedenen Ländern zusammenbringen, 75 davon aus anderen Ländern als Algerien. Es werden mehr als 22.000 Besucher erwartet, die sich über die neuesten Branchentrends und Innovationen informieren möchten.

Marktchancen

Algerien ist mit einem Gesamtumsatz von 2,87 Milliarden Euro der drittgrößte Lebensmittel- und Getränkeimporteur in Afrika. 2022 hatte der algerische Markt für Lebensmittel aus landwirtschaftlicher Erzeugung ein Volumen von 10,77 Milliarden Euro.

Der algerische Markt bietet Chancen für Unternehmen, die auf Lösungen für die Agrar- und Lebensmittelindustrie und landwirtschaftliche Geräte spezialisiert sind. Die lokale Produktion von alkoholfreien Getränken deckt bereits 98 des lokalen Bedarfs, aber es bleiben noch viele Entwicklungsmöglichkeiten für verarbeitete Erzeugnisse wie Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse, Konserven sowie Zutaten und Rohmaterialien. Die wichtigsten vertikalen Märkte sind Getreideerzeugnisse, die Molkereiindustrie und Getränke. Auch Ausrüstungen für die Kühlkette sowie für Verpackungs- und Abfüllanlagen und Lagereinrichtungen sind sehr gefragt. Das Land möchte außerdem seine Landwirtschaft weiterentwickeln, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten und Exportmöglichkeiten zu erschließen, wodurch sich Marktchancen für landwirtschaftliche Betriebsmittel, Ausrüstungen und Know-how ergeben. Die algerische Regierung unterstützt die Modernisierung der Landwirtschaft mit Projekten wie zum Beispiel der Entwicklung der Landwirtschaft in der Sahara und in den Bergregionen, der Elektrifizierung der Landwirtschaft und der Verbesserung der Pflanzenschutz- und Veterinärsysteme.

Der algerische Markt ist ständig in Bewegung und muss Herausforderungen wie den internationalen Wettbewerb und seine Importabhängigkeit bewältigen. Doch durch die Einführung vorteilhafter agrarpolitischer Maßnahmen und Investitionen in Forschung, Entwicklung und Qualität sowie durch steuerliche Anreize und Subventionen der Regierung ist die Agrar- und Nahrungsmittelwirtschaft zu einer der wichtigsten Einkommensquellen in Algerien geworden.

