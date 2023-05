DJ Ifo-Index sinkt im Mai deutlicher als erwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im Mai stärker als erwartet eingetrübt, was vor allem an deutlich pessimistischeren Geschäftserwartungen lag. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank auf 91,7 (April revidiert: 93,4) Punkte. Es war der erste Rückgang seit Oktober 2022. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang auf 93,0 prognostiziert. Für April waren vorläufig 93,6 Punkte genannt worden.

Der Index der Lagebeurteilung verringerte sich auf 94,8 (revidiert: 95,1) Punkte. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 94,5 Punkte prognostiziert. Für April waren vorläufig 95,0 Punkte gemeldet worden. Der Index der Geschäftserwartungen ging auf 88,6 (revidiert: 91,7). Erwartet worden waren 91,9 Punkte, Basis war ein vorläufiger April-Wert von 92,2. "Die deutsche Wirtschaft blickt skeptisch auf den Sommer", kommentierten die Konjunkturforscher das Ergebnis.

Im verarbeitenden Gewerbe verschlechtert sich das Geschäftsklima merklich. Insbesondere die Erwartungen stürzten ab. Einen stärkeren Rückgang gab es laut Ifo-Institut zuletzt im März 2022 nach Beginn des Krieges in der Ukraine. Die Verschlechterung der Erwartungen zog sich nahezu durch alle Branchen. Auch die aktuelle Lage wurde weniger gut beurteilt. Der Auftragseingang ging zurück.

Im Dienstleistungssektor blieb der Index nahezu unverändert. Die Unternehmen waren mit ihren laufenden Geschäften zufriedenerer. Sie blickten aber pessimistischer auf die kommenden Monate. Im Handel fiel der Index deutlich. Der Indikator zur aktuellen Lage drehte nach fünf Monaten wieder in den negativen Bereich. Zudem nahmen die skeptischen Stimmen bei den Erwartungen merklich zu. Insbesondere im Großhandel verschlechterte sich die Stimmung.

Im Bauhauptgewerbe fiel der Geschäftsklimaindikator. Dies war auf schlechtere Einschätzungen zur aktuellen Lage zurückzuführen. Die Erwartungen blieben nahezu unverändert pessimistisch.

