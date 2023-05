DAX sackt unter 16.000 Punkte. ifo-Index schwächer als erwartet.

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Wie gewonnen, so zerronnen. Im frühen Handel gab der DAX® weiter nach und sank unter die Ausbruchslinie vom vergangenen Donnerstag. Der US-Schuldenstreit belastet die Märkte seit Tagen und drückt auch heute morgen auf die Kauflaune. Der ifo-Geschäftsklimaindex sank zudem überraschend stark auf 91,7 Punkte. Experten haben einen Rückgang auf 93 Punkte (Vormonat: 93,4 Punkte) erwartet.

CTS Eventim hat den Gewinn im abgelaufenen Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum fast vervierfacht. Dennoch kam die Aktie im frühen Handel kräftig unter Druck. Rheinmetall bestätigte den gestrigen Sturz unter die Unterstützungsmarke von EUR 256 und baute die Verluste im frühen Handel aus. Immobilienaktien wie Aroundtown und Vonovia waren gestern stark gefragt. Heute zählen sie wieder zu den größten Verlierern.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.980/16.000/16.090/16.200/16.235 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.750/15.850/15.910 Punkte

Der DAX® brach kurz nach Handelsstart kräftig ein und stabilisiert sich zunächst bei rund 15.910 Punkten. "Never catch a falling knife" lautet eine Börsenweisheit. Ehe neue Long-Positionen eingegangenen werden, könnte es ratsam sein, eine Stabilisierung abzuwarten. Zwischen 15.850 und 15.910 Punkten findet der Index eine breite Unterstützungszone, die nun getestet werden dürfte. Solange diese Range nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 15.980/16.000 Punkte und im weiteren Verlauf bis 16.090 Punkte. Sinkt der Index hingegen unter 15.850 Punkte, droht eine weitere Verkaufswelle bis 15.750 Punkte. Die unteren Barrieren der unten beschriebenen Inline-Optionsscheine sind aktuell noch nicht in Gefahr. Sie liegen zwischen 11.100 und 14.800 Punkten. Mit der jüngsten Konsolidierung weitete sich der Abstand zu den oberen Barrieren aus. Sie liegen zwischen 16.800 und 17.000 Punkten. Je enger die Bandbreite, um so riskanter ist das Produkt. Der Inliner mit Barrieren bei 13.900 und 16.900 Punkten notiert bei EUR 7,58. Werden die beiden Barrieren nicht berührt, erhalten Anleger am Laufzeitende im Juli EUR 10. Wird eine Barriere verletzt, verfällt das Papier wertlos.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 27.04.2023 -24.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 25.05.2016 - 24.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 188,57 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 274,64 12.500 30.000 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.05.2023; 10:10 Uhr

Inline Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Barriere in Pkt. obere Barrier in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC64ZL 6,57* 15.000 17.000 21.07.2023 DAX® HC64YZ 5,79* 14.800 16.800 21.07.2023 DAX® HC4LSY 7,58* 13.900 16.900 21.07.2023 DAX® HC4LMT 8,57* 11.100 16.900 21.07.2023

*max. Rückzahlung am Laufzeitende EUR 10; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.05.2023; 10.10 Uhr

