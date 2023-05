AFD hat sich für die Modernisierung ihrer strategischen Anwendungen für CobolCloud als ihre neue COBOL-Lösung entschieden.

AFD hat sich der Modernisierung ihrer strategischen COBOL-Anwendungen verschrieben und einen ehrgeizigen, auf Linux Red Hat basierenden Renovierungsplan aufgestellt, der auf einem Open-Source-Stack aufbaut und aus den EBS-Modernisierungssoftwarelösungen, der PostgreSQL-Datenbank, Java für neue Entwicklungen und den CobolCloud-Lösungen für das Rehosting sowie der Modernisierung von COBOL-Anwendungen besteht.

"CobolCloud ist die neueste Generation von COBOL-Tool und vollständig modular. Es ermöglicht einerseits die Neukompilierung bestehender Anwendungen ohne Änderung des Quellcodes und andererseits die Integration dieser Anwendungen mit den neuesten Technologien, die unter Windows, Linux und natürlich in der Cloud verfügbar sind", so Stéphane Croce, Gründer und CEO von CobolCloud.

Dieses von Inetum Modernisation Solutions geleitete Projekt wird in Zusammenarbeit zwischen EBS (European Business Solutions), das seine Software-Suite für die Modernisierung von geschäftskritischen Anwendungen zur Verfügung stellt, und CobolCloud mit seinem Toolset einschließlich COBOL Compiler Workbench und CLDSQL, dem intelligenten Pre-Compiler für PostgreSQL-Datenbanken, umgesetzt.

Über CobolCloud: CobolCloud bietet einen hochgradig anpassbaren, leistungsstarken COBOL-Compiler, Runtime und unterstützende Tools, die speziell für die aktuellen und zukünftigen Anforderungen von Kunden und Partnern entwickelt wurden. CobolCloud wurde von den weltbesten Spezialisten für die Modernisierung von COBOL-Anwendungen entwickelt. Nach Jahren des Erfolgs bei verschiedenen weltweit führenden Unternehmen haben die Gründer von CobolCloud ein Unternehmen aufgebaut, das alles bietet, was man für die Integration von COBOL-Anwendungen in jede neu entstehende Architektur benötigt: Open-Source-Stack, führende Software, Zertifizierungen mit den führenden Tools von Drittanbietern, technische Partner und ein internationales Netzwerk von Technical Hubs.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.cobolcloud.io

Über AFD: Die AFD Group trägt zur Umsetzung von Frankreichs Richtlinien für nachhaltige Entwicklung und internationale Solidarität bei. Zur Gruppe gehören die Agence Française de Développement (AFD), die den öffentlichen Sektor, NROs, Forschung und Schulungen finanziert, ihre Tochtergesellschaft Proparco, die für den privaten Sektor zuständig ist, und Expertise France, eine Agentur für technische Zusammenarbeit.

Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln wir Lösungen mit und für die Menschen in über 150 Ländern sowie in 11 französischen Überseedepartements und -gebieten. Im Rahmen des Engagements Frankreichs und der französischen Gesellschaft für die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung sind unsere Teams an mehr als 4.800 Projekten vor Ort beteiligt. Für eine gemeinsame Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.afd.fr/en

