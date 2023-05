Hagen/München (ots) -Ab 1. Juni sind sie ganz groß in Mode: Blaue Punkte! Denn ab diesem Zeitpunkt belohnen auch die SiNN Modehäuser Kundinnen und Kunden mit PAYBACK Punkten. "Wir freuen uns sehr auf diese neue Partnerschaft! Denn sie ermöglicht es uns, 31 Millionen PAYBACK Nutzerinnen und Nutzern in ganz Deutschland noch mehr und noch bessere Angebote zu unterbreiten und ihnen beim Sparen zu helfen. Gleichzeitig können wir im starken Partnerverbund auf ein neues und innovatives Marketing setzen", so SiNN-Geschäftsführer Thomas Wanke."Im Namen unserer Kundinnen und Kunden und unserer mehr als 680 Partner heißen wir SiNN herzlich willkommen bei PAYBACK! Wir freuen uns, dass es nun möglich ist, bei einem der traditionsreichsten und kompetentesten Modeunternehmen in Deutschland kräftig zu punkten", so Florian Wolfframm, Geschäftsleitung Retail Sales & Marketing bei PAYBACK.Zum Start der Partnerschaft gibt es Mehrfach-Punkte Coupons, darüber hinaus dürfen sich Modefans auf viele Aktionen freuen. In den 34 SiNN-Filialen finden Modebegeisterte die aktuellen Looks. Wer sich vor dem Einkauf inspirieren lassen möchte, findet auf dem Blog SiNNSTYLE (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUYHVhqMBmOalfTL2irOThskxMk99H2-2Fr4LZAZ8PnV5QNCo5YZFjWxXOBKv3GiIGZ9KSgnqokihItX3JPIIlMdGReRtL-2FI2xkxnlCDlk3IIdEcRlvLhTthpG0n9d-2BcKvG7w-3D-3DIWYi_xOTHBR4WriYY7JuUP9KaeD47peeBl75BPBRUsrMHk0Q1WFC76J05niob58V6AqTaw7JLwnatICgg-2BXWJYEceWsfdQ3UE9SmhfN3C8W7ehRE8Tqc3bkCn7tKvOs1Dmdxs9jtyUMV4mhDSbzsqglDmssJn-2BHlLJs4-2FGWgXyJNhmm0cWVb-2Fhqs8VAXVT-2F-2Fte37vdvNOnFD-2BuZ9cgfZ0UTWhz20hgNGUCj-2Bab0SmkqF5eNRC3kZd1C-2F4GuT6Hjk-2BASjXTOhl8otGyy3kqUVzQvI-2FOW74xYr-2BO9ISFaDAZ1EtFoTKcGmh75FB8yS9dxTw4wwacqUXDlFyk17XDHbeOh4XYoVQvh9QbQxcJRpixL4-2Fmlg-3D) abgestimmte Farb- und Styletrends.Das Modehaus mit über 115 Jahren Erfahrung bietet mit seinen mehr als 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Service und legt Wert auf Markenvielfalt in Kombination mit einer kompetenten Beratung vor Ort. Mehr als 500 internationale Labels stehen zur Wahl, von Boss über Calvin Klein bis zu G-Star und Wolfort.Ein Pressebild finden Sie hier (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUQT-2BG-2FHqfKMEAphAfnGbG9AGlME8LZmYU-2BN37jXWZ4bNDK9BoAmGu3IMy1ZqQtFxbitu9IY2taZmop00nSQq0ffMTjhP-2B1nygqXvDkolSsDeTz_9_xOTHBR4WriYY7JuUP9KaeD47peeBl75BPBRUsrMHk0Q1WFC76J05niob58V6AqTaw7JLwnatICgg-2BXWJYEceWsfdQ3UE9SmhfN3C8W7ehRE8Tqc3bkCn7tKvOs1Dmdxs9jtyUMV4mhDSbzsqglDmssJn-2BHlLJs4-2FGWgXyJNhmm0cWVb-2Fhqs8VAXVT-2F-2Fte37vdvNOnFD-2BuZ9cgfZ0UTWhzxSuOWQBV0B8JMNKTErKXkujKqkP1KAlZIe0gsV94axotUKeczEe8o1aYM5O3S9gPm6R6amZ-2B-2FrpDaFwTlAYdYB6aMlMo-2BztyNHxPHJQs-2F1c7DgTDMlmURXhsaqBVc-2FSw-2BpLV-2BEDsyNagK5JBi7BY-2FA-3D).Über SiNN:Die SiNN GmbH mit Sitz in Hagen ist ein deutsches Modeeinzelhandelsunternehmen im mittleren bis gehobenen Preissegment mit insgesamt 34 Bekleidungshäusern. SiNN setzt in seinen Bekleidungshäusern auf eine zielgruppenspezifische Auswahl von gehobenen Marken und auf eine hohe Beratungsqualität durch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020/2021 erwirtschaftete die SiNN GmbH mit rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von rund 250 Mio. Euro. Weitere Informationen: www.sinn.com (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9p72db07W6cbps6o1TqkXqw-3D8Wr7_xOTHBR4WriYY7JuUP9KaeD47peeBl75BPBRUsrMHk0Q1WFC76J05niob58V6AqTaw7JLwnatICgg-2BXWJYEceWsfdQ3UE9SmhfN3C8W7ehRE8Tqc3bkCn7tKvOs1Dmdxs9jtyUMV4mhDSbzsqglDmssJn-2BHlLJs4-2FGWgXyJNhmm0cWVb-2Fhqs8VAXVT-2F-2Fte37vdvNOnFD-2BuZ9cgfZ0UTWhzwf4eqdmpxZewS3GeZzAjEn4jluBq8VoIbzIeNMbTjqyRzCAYZjs971y0wrn3Ihqa-2FIor0ASMd2-2FdLaww5Q8lDNFjmluqsoUesUhdmIMlQLggZRytZvS2RBiwhPOhcCbELfBW8G3NLrs61CkV2mWYa8-3D)Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 11 Millionen Nutzer:innen verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App 2023". Die PAYBACK GROUP ist 17facher "Top Employer".Pressekontakt:Nina PurtscherPAYBACK GmbHTel.: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.GROUP | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/5516323