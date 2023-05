Berlin (ots) -Chronische Schmerzen vermeiden und an Studie teilnehmen! Jetzt noch flott melden!Insbesondere bis Ende Juni können sich Patientinnen und Patienten noch bei rund 20 Kliniken und Praxen melden, die im Rahmen einer bundesweiten wissenschaftlichen Studie derzeit ein spezielles ambulantes Therapieprogramm ("PAIN2.0") für Menschen mit wiederkehrenden Schmerzen anbieten. Darauf weist die Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. hin, die als wissenschaftlich-medizinische Fachgesellschaft das aus öffenlichen Mitteln geförderte Versorgungsforschungsprojekt bundesweit koordiniert."Melden Sie sich jetzt, wenn Sie als Schmerzpatient dabei sein wollen", so Thomas Isenberg, Geschäftsführer der Deutschen Schmerzgesellschaft e.V. In bundesweit rund 20 Partnerstandorten der Deutschen Schmerzgesellschaft e.V. steht derzeit ein maßgeschneidertes ambulantes zehnwöchiges Kurzzeitprogramm zur Verfügung, das berufsbegleitend bei wiederkehrenden Schmerzen durchgeführt werden kann. "Eine Prävention chronischer Schmerzen ist auch ambulant nötig und möglich", betont Isenberg. Das neue Programm der Studie ist insbesondere sinnvoll, wenn die Schmerzleiden noch nicht chronisch geworden sind.Das Projekt PAIN2.0 schließt eine wichtige Versorgungslücke, denn bei vielen Patienten ist derzeit die Chronifizierung von Schmerzen unnötig weit fortgeschschritten. Leider irren Patientinnen und Patienten noch immer oft jahrelang durch den Dschungel des Gesundheitswesens, bis sie Hilfe und Zugang zur speziellen Schmerztherapie erhalten.PAIN2.0 ist eine bundesweite wissenschaftliche Versorgungsstudie, die durch den Innovationsfonds beim gemeinsamen Bundesausschuss (Förderkennzeichen 01NVF20023) über drei Jahre mit rund 7 Mio. EURO gefördert wird.Die über 20 Zentren, die seit Januar 2023 bis meist Ende Juni 2022 Patientinnen und Patienten zur Teilnahme rekrutieren, finden Sie online unter https://www.pain2punkt0.de/?page_id=364 oder auf Nachfrage per mail an info@pain2-punkt0.dePressekontakt:Ansprechpartner für die Medien/Presse auf Bundesebene:Thomas Isenberg, Geschäftsführer der Deutschen Schmerzgesellschaft e. V.Bundesgeschäftsstelle, Alt-Moabit 101b, 10559 Berlinpresse@schmerzgesellschaft.de, www.schmerzgesellschaft.de sowie Tel.: 030-39409689-1, Fax: 030-39409689-9Original-Content von: Deutsche Schmerzgesellschaft e.V, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109429/5516351