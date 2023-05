Baden-Baden (ots) -2. bis 4. Juni 2023 / Drei Tage "SWR3 Festivalradio" / Constantin Zöller übernimmt BühnenmoderationSWR3 ist 2023 wieder als Partner beim Musikfestival "Rock am Ring" mit dabei. Die dreitägige Veranstaltung findet vom 2. bis 4. Juni am Nürburgring in der Eifel statt. SWR3 begleitet das Event intensiv mit dem "SWR3 Festivalradio". Auch an den Tagen vor und nach dem Festivalwochenende wird es viel zu "Rock am Ring" im Programm geben. SWR3 Moderator Constantin Zöller wird für SWR3 die Bühnenmoderation übernehmen.Reportagen, Interviews und Musik im "SWR3 Festivalradio" und auf SWR3.deIm Festivalradio wird es während der drei Veranstaltungstage eine Vielzahl von Reportagen, Interviews und passender Musik von "Rock am Ring" geben. Zudem werden die SWR3 Reporter:innen gemeinsam mit den Fans vor Ort über das Geschehen vor, hinter und auf den Bühnen berichten. Es gibt Künstlerinterviews und Konzertkritiken der Top Acts. Am Donnerstag vor dem Festival wird SWR3 zudem spezielle Verkehrsinformationen für die Anreisenden bieten.Auf dem Festivalgelände präsentiert sich SWR3 mit einem großen, sichtbaren Studio und einer Lounge-Area mit verschiedenen Spielen und Aktivitäten.Wer nicht an den Nürburgring kommen kann, kann das Festival neben dem Radioprogramm auch auf SWR3.de und in den Social-Media-Angeboten mitverfolgen.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://swr.li/swr3-wieder-partner-bei-rock-am-ringPressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5516346