24. Mai 2023 EcoGraf ernennt unabhängigen Non-Executive Director EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF), ein diversifiziertes Unternehmen für Batterieanodenmaterialien, freut sich bekannt zu geben, dass Keith F. Jones mit Wirkung zum heutigen Tag als unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor in den Board berufen wurde. Keith F. Jones ist ein erfahrener Vorstandsvorsitzender und Direktor mit einem beruflichen Hintergrund von über 40 Jahren Erfahrung in der Unternehmensfinanzierung und -beratung im Bergbau- und Rohstoffsektor sowie mit direkter Erfahrung in der Rohstoffentwicklung. Jones ist ehemaliger Vorsitzender von Deloitte Australia und war 12 Jahre lang Mitglied des Boards. Er ist ehemaliger Vorsitzender von Gindalbie Metals Limited, wo er den Beginn und die Inbetriebnahme des 3-Milliarden-Dollar-Magnetitprojekts Karara sowie die Leitung des Joint Ventures mit dem chinesischen Unternehmen Sino Steel beaufsichtigte. Er ist Gründungsvorsitzender von Coda Minerals, das derzeit das Kupfer-Kobalt-Projekt Elizabeth Creek in Südaustralien entwickelt. Jones verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Abwicklung von Transaktionen und in der Führung von Unternehmen, da er 15 Jahre lang als Managing Partner von Deloitte in Westaustralien tätig war. Er leitete die National Energy and Resources Group und war Berater bei großen Transaktionen mit einer Vielzahl von Bergbauunternehmen wie BHP, Rio Tinto und Glencore. Seine Erfahrung wird für EcoGraf von großem Nutzen sein, da das Unternehmen die Finanzierung und die Bauvorbereitungsaktivitäten durchführt, um die endgültige Investitionsentscheidung für das Epanko-Graphitprojekt und die Entwicklung seines nachgelagerten vertikal integrierten Geschäfts mit Batterieanodenmaterialien zu unterstützen. Der Vorsitzende Robert Pett kommentierte die Ernennung mit den Worten: "Es ist mir eine große Freude, Keith Jones in unserem Board willkommen zu heißen. Sein fundiertes Wissen und seine reiche Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Management im Rohstoffsektor werden für unser Unternehmen von unschätzbarem Wert sein, wenn wir zur Projektentwicklung und Produktion übergehen." Keith F. Jones wird dem Prüfungs- und Risikoausschuss angehören und sich auf der Jahreshauptversammlung 2023 zur Wiederwahl stellen. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



