Sonntag, 18. Juni 2023, 9.03 Uhr37°LebenMamas Stimme lebtUnheilbar krank. Was tun, wenn der Arzt keinen Zweifel lässt und die eigenen Kinder zu Waisen werden? Pauline, 17, ist froh, dass ihr zumindest die Stimme ihrer Mutter geblieben ist.Steffi, 35, weiß, dass sie eine verkürzte Lebenserwartung hat. Gerade nimmt sie das letzte Kapitel ihres Hörbuches auf - ein emotionales Erbe, das sie ihren Kindern hinterlassen will. Sie erzählt darin von ihrem Leben und von dem, was ihr wichtig war und ist.Die Idee zu dem Familienhörbuch hatte eine Hörfunkjournalistin. Gemeinsam mit einem Team aus geschulten Audiobiografen und professionellen Sounddesignern werden die Hörbücher produziert. Sie werden über Spenden finanziert. Das Ergebnis: "Ich bin so dankbar für diesen Schatz, immer wieder meine Mutter mit ihrer Stimme zu erleben", sagt Pauline, die ihre Mutter verloren hat, als sie neun Jahre alt war. Das Hörbuch helfe ihr bei der Verarbeitung der Trauer, auch noch Jahre danach.Die "37°Leben"-Sendung steht bereits am Freitag, 16.Juni 2023, ab 8.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung.