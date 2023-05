Im Interview mit t3n spricht die Unternehmerin und Investorin Judith Williams über ihre neue Show, ihren teils steinigen Weg und darüber, was hinter den Kulissen bei "Die Höhle der Löwen" passiert. "Ich hatte selbst viele Highs und Lows in meiner Karriere", sagt Judith Williams im Interview mit t3n. Wir treffen sie auf der OMR in Hamburg in einem privaten Interviewraum, um den Massen zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...