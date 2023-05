FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Evonik haben am Mittwoch mit deutlichem Kursplus die Aufmerksamkeit am Markt auf sich gezogen. Und zwar vor allem deshalb, weil sie sich damit sowohl vom schwachen Gesamtmarkt als auch vom ebenso schwachen Chemiesektor positiv abhoben.

So gewannen die Aktien als stärkster Wert im MDax zuletzt 3,9 Prozent auf 20,45 Euro und erreichten damit den höchsten Stand seit Anfang März, während der Index der mittelgroßen Unternehmen 1,6 Prozent und der europäische Chemiesektor 1,3 Prozent verloren.

Über die Gründe des Kurszuwachses waren sich Händler gleichwohl nicht klar. Argumentiert wurde mit den weiter fallenden Energieträgerpreisen, welche den Chemieunternehmen helfen. Fraglich ist dabei aber, warum dann nur Evonik deutliche Kurszuwächse verbuchten und andere Branchenwerte nachgaben.

Auch eine hohe Dividendenrendite könne Investoren vor der demnächst anstehenden Ausschüttung noch in die Aktien locken, hieß es weiter. Selbst der Anteil von Evonik am Fußballverein Borussia Dortmund (BVB) mit gut acht Prozent wurde ins Spiel gebracht, nachdem die BVB-Aktien in dieser Woche mit der Chance auf die Meisterschaft am kommenden Wochenende deutlich zulegen konnten.