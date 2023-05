Düsseldorf (ots) -Ab sofort übernimmt die Catering-Sparte des Multiservice-Anbieters Klüh die Mitarbeiterverpflegung für die ESWE Versorgungs AG (ESWE). Den Zuschlag erhielt Klüh Catering im Zuge einer Neuausschreibung für ein passgenaues Konzept, einen überzeugenden Referenzbesuch sowie ein angemessenes Preis-Leistungsverhältnis."Die Mitarbeiterverpflegung ist ein wichtiger Bestandteil unseres Angebots als Arbeitgeber. Wir freuen uns daher sehr, mit Klüh Catering einen Partner gefunden zu haben, der uns eine hochwertige Gastronomie bietet, die speziell auf unsere Anforderungen zugeschnitten ist", sagt Ralf Schodlok, Vorstandsvorsitzender der ESWE Versorgungs AG.Der Auftrag umfasst Frühstücks-, Mittags- und Zwischenverpflegung sowie die Bewirtung von Konferenzen und Sonderveranstaltungen. Klüh Catering bietet den ESWE-Mitarbeitenden dabei ein qualitativ hochwertiges Speisenangebot mit einer großen Auswahl an Gerichten, einschließlich vegetarischer und veganer Optionen, die größtenteils im Front-Cooking-Verfahren zubereitet werden.Um den Tischgästen die Wartezeit in der Schlange zu verkürzen, ist der Einsatz von "sehenden Kassen" geplant. Die KI-gestützte Lösung identifiziert alle Speisen sowie Getränke auf dem Tablett der Gäste und fasst diese automatisch für den Bezahlvorgang zusammen.ESWE ist ein Energiedienstleister aus Wiesbaden mit mehr als 90-jähriger Geschichte. In der hessischen Landeshauptstadt garantiert er als kommunal getragenes Unternehmen zuverlässig die Versorgung mit Strom, Erdgas und Fernwärme. Aber auch bundesweit hat sich ESWE Versorgung längst einen Namen als Energielieferant mit Top-Konditionen gemacht.Über Klüh:Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen, Reisende, Schul- und Kindergartenkinder und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2022). Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit fast 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 923 Mio. Euro (2022) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5516422