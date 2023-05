BERLIN (dpa-AFX) - Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, hat die Rentenpläne der CDU scharf kritisiert. "Im Kern will die Union die Krankenpflegerin, den Müllmann oder die Schichtarbeiterin bis zu 72 Jahre arbeiten lassen", sagte Mast am Mittwoch in Berlin. Das sei ein sozialpolitischer Skandal. Die Union stehe damit für "soziale Kälte", so die SPD-Politikerin.

Im April hatte ein Ideenpapier der Fachkommission Soziale Sicherung der CDU mit Empfehlungen für ein späteres Renteneintrittsalter für Wirbel gesorgt. Es sah vor, dass das Renteneintrittsalter ab 2030 an die steigende Lebenserwartung gekoppelt wird - falls die Lebenserwartung bis dahin wie erwartet weiter steigt. Ab 2031 solle sich die Regelaltersgrenze um vier Monate für jedes gewonnene Lebensjahr erhöhen. Damals war unterstrichen worden, dass es sich lediglich um einen ersten Ideenentwurf handele - eigentlich war zudem vereinbart worden, keine Texte zu veröffentlichen./slb/DP/ngu