Berlin (ots) -Am 26. Mai feiern Nachbar:innen in ganz Deutschland den Tag der Nachbarn. Mit tausenden Nachbarschaftsaktionen setzen sie ein Zeichen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und lernen die Menschen aus ihrem lokalen Umfeld besser kennen.Ob Hofkonzert, Pflanzaktion, Pasta-Party oder Straßenfest - am diesjährigen Tag der Nachbarn (https://www.tagdernachbarn.de/) finden bundesweit tausende Nachbarschaftsaktionen statt. Unter dem Motto "Gemeinsam Nachbarschaft gestalten" begegnen sich am Freitag, den 26. Mai, Menschen fernab von ihrem Alter, ihrer Herkunft oder ihrer Religion und werden gemeinsam aktiv. Der von der nebenan.de Stiftung (https://www.nebenan-stiftung.de/) initiierte Tag der Nachbarn ermutigt Nachbar:innen nun schon zum sechsten Mal aufeinander zuzugehen und setzt ein Zeichen für ein solidarisches Miteinander."Der Tag der Nachbarn ist ein wunderbarer Anlass, Menschen aus der eigenen Nachbarschaft kennenzulernen und Beziehungen zu stärken. Denn Nachbarschaft ist mehr als nur ein Ort zum Wohnen. Es ist ein Ort, an dem wir uns gegenseitig unterstützen, einander inspirieren und voneinander lernen." - Katharina Roth, Geschäftsführerin der nebenan.de Stiftung (https://www.nebenan-stiftung.de/)."Nachbarschaft kann mehr bedeuten, als nur Tür-an-Tür zu wohnen. Gute Nachbarschaft macht das Leben leichter - und den gemeinsamen Wohnort lebenswerter. Darum ist dieser Tag so wichtig: Menschen begegnen sich, tauschen sich aus, setzen etwas gemeinsam ins Werk. Im letzten Jahr hat es schon mehrere tausend Aktionen gegeben. Ich danke allen herzlich, die Menschen aus dem Kiez für Feste, Aktionen und Versammlungen zusammenbringen. Sie machen Ihr Viertel und Ihre Stadt bunter und besser." - Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.Am Tag der Nachbarn beteiligen sich Privatpersonen, Institutionen, Organisationen, Vereine und lokale Gewerbe wie Geschäfte und Cafés. Auch zahlreiche Kommunen sind mit dabei und rufen ihre Bürger:innen zum Mitmachen auf.Alle Aktionen aus den 16 Bundesländern finden Sie auf unserer Deutschlandkarte (https://www.tagdernachbarn.de/de/suche).Gerne stellen wir Kontakt zu Veranstalter:innen vor Ort her oder vermitteln Ihnen ein Interview mit der Geschäftsführerin der nebenan.de Stiftung (https://www.nebenan-stiftung.de/) Katharina Roth. Auf unserer Presseseite (https://www.tagdernachbarn.de/de/presse) finden Sie zudem Bildmaterial, O-Töne und weitere Informationen zum Download.Aktion anmelden oder findenNoch bis Freitag können kurzentschlossene Nachbar:innen online auf www.tagdernachbarn.de eine Nachbarschaftsaktion anmelden. Wer eine Aktion besuchen möchte, gibt auf der Webseite die eigene Postleitzahl ein und findet eine Aktion in der Nähe.Der Tag der Nachbarn wird durch die Diakonie Deutschland, den Deutschen Städtetag und EDEKA gefördert.Über die nebenan.de Stiftung (https://www.nebenan-stiftung.de/):Die nebenan.de Stiftung (https://www.nebenan-stiftung.de/) ist die gemeinnützige Tochterorganisation des Berliner Sozialunternehmens Good Hood GmbH, das die Nachbarschaftsplattform nebenan.de betreibt. Die Stiftung fördert konkretes, freiwilliges Engagement in Nachbarschaft und Gesellschaft und leistet so einen Beitrag gegen Vereinsamung und gesellschaftliche Spaltung - für ein menschliches, solidarisches und lebendiges Miteinander.Die nebenan.de Stiftung (https://www.nebenan-stiftung.de/) kooperiert mit einem großen Netzwerk von Partner:innen in ganz Deutschland und ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen. Neben dem Tag der Nachbarn (https://www.tagdernachbarn.de/) richtet die Stiftung jährlich den Deutschen Nachbarschaftspreis (http://www.nachbarschaftspreis.de/) und den Ideenwettbewerb Klimaschutz nebenan (https://www.klimaschutz-nebenan.de/) aus.Pressekontakt:Ricarda Zahn | 030 - 346557762 | presse@nebenan-stiftung.deOriginal-Content von: nebenan.de Stiftung gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129932/5516442