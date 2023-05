Die Ölpreise notieren nach einem positiven Start in die Woche auch am Mittwoch höher. Bereits am Dienstag hatte eine erneute Warnung des führenden Ölförderlandes Saudi-Arabien vor der Spekulation auf weiter fallende Ölpreise am Markt mit etwas Verzögerung Wirkung gezeigt und die Kurse für den Rohstoff anspringen lassen.Die Warnung wurde vom Energieminister Saudi-Arabiens, Prinz Abdulaziz bin Salman Al Saud, ausgesprochen und erfolgte etwa eine Woche vor dem nächsten Treffen von Vertretern der Ölallianz ...

