Eine natürlichsprachliche Schnittstelle zur Revolutionierung der Interaktion mit den OEMS-Lösungen von FlexTrade

FlexTrade Systems (@FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter von Multi-Asset-Ausführungs- und Auftragsverwaltungssystemen, hat die Einführung einer durch künstliche Intelligenz (KI) gesteuerten Funktionalität in seiner führenden Multi-Asset-Lösung FlexTRADER EMS angekündigt. Die neue Schnittstellenschicht soll die Art und Weise revolutionieren, wie Handelsteams mit ihren Daten und Handelstechnologielösungen interagieren.

Im vergangenen Jahr standen OpenAI-basierte Lösungen wie ChatGPT und seine neueste Version GPT-4, die natürliche Sprachverarbeitung auf Large Language Model (LLM)-Systeme anwenden, im Rampenlicht, und die Unternehmen versuchten, deren Nutzen für den Handel zu verstehen. Das neue Angebot von FlexTrade ist jedoch eines der ersten praktischen Beispiele für den direkten Einsatz dieser Technologie in einer OEMS-Lösung.

Die bahnbrechende Innovation mit dem Arbeitstitel FlexA ist eine sprachaktivierte Anwendung, die vom hauseigenen Data-Science-Team von FlexTrade im Rahmen seiner laufenden Forschungs- und Entwicklungsarbeit und seines Engagements für die Bereitstellung von Innovationen für seine Kunden entwickelt wurde. Die Lösung bietet eine KI-Ebene in FlexTRADER EMS, um die Interaktion zwischen dem Händler und seiner Handelstechnologieplattform zu vereinfachen und einfach und intuitiv mit großen Informationsmengen außerhalb der herkömmlichen 2D-Gittervisualisierung und der derzeit verwendeten Eingabegeräte zu arbeiten.

Mit der neuen Lösung können Händler, die FlexTRADER EMS mit aktiviertem FlexA verwenden, die Lösung über Sprachbefehle oder eine textbasierte Chat-Schnittstelle auf verschiedene Weise abfragen und steuern. So können Kunden beispielsweise mündliche oder schriftliche Fragen stellen, um sich schnell und einfach einen Überblick über die Situation der Aufträge in ihrem Blotter zu verschaffen, indem sie eine Kombination spezifischer Kriterien oder Merkmale verwenden, wie z. B. "Wie hoch ist der Wert meiner Schweizer Aufträge über 10 ADV?". Darüber hinaus können Händler Ad-hoc-Berichte über den historischen Handel mit spezifischen Visualisierungsformaten, einschließlich Tabellen und Diagrammen, anfordern, um die Entscheidungsfindung vor dem Handel zu unterstützen. Zum Beispiel: "Zeige mir ein Diagramm der von mir gehandelten Handelsplätze für US-Orders im Februar". Außerdem können Händler automatisierte Aktionen senden, um den Arbeitsablauf zu beschleunigen. Zum Beispiel: "Erstelle ein Ticket für meine US-Orders unter 500k mit dem VWAP AlgoWheel" oder "Zusammenführen von AAPL".

Vijay Kedia, CEO, FlexTrade Systems Inc., erklärte: "Die Einführung von OpenAI und ChatGPT ist ein revolutionärer Moment in der Verbrauchertechnologie, und die Geschwindigkeit, mit der wir sie in FlexTRADER EMS integriert haben, ist ein Meilenstein. Sie ermöglicht es Händlern, mit natürlicher Sprache schnell zu interagieren, Daten abzufragen und zu verstehen, und zwar auf die Art und Weise, die für sie am sinnvollsten ist. Das Ergebnis ist, dass die Barrieren, die durch herkömmliche Eingabegeräte wie Tastatur und Maus entstehen, untergraben werden. So können Handelsteams schnell arbeiten, um ihre Pre-Trade-Entscheidungen zu verstehen und zu optimieren, was in einem sich ständig verändernden Umfeld von größter Bedeutung ist."

Vikas Kedia, Managing Director of Strategic Initiatives Emerging Solutions bei FlexTrade, kommentierte: "Die F&E- und Innovationsteams von FlexTrade evaluieren kontinuierlich und proaktiv die neuesten Technologien, sobald sie verfügbar sind, um die praktischen Anwendungen für Buy- und Sell-Side Trading Desks zu verstehen. Von maschinellem Lernen und unserem ausgefeilten Angebot zur Echtzeit-Analyse von Markteinflüssen bis hin zu KI wir arbeiten mit unseren Kunden und Geschäftsanwendern zusammen, um weitere Anwendungen für globale Handelsplätze zu entwickeln und zu erforschen. Mit diesem Ansatz stellen wir sicher, dass unsere Kunden bei den neuesten Entwicklungen im Bereich der Handelstechnologie immer an vorderster Front stehen."

