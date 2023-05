Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4349/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/69 geht es um einen gar nicht so guten 100. Handelstag im Jahr 2023, Heiko Thieme spricht zum US-Problem und macht mir mit seinen 10 Prozent Sorgen. Zahlen gibt es von Porr und SBO, Aktienkäufe bei Mayr-Melnhof, Research zu Erste Group und Valneva. Im Cordoba 78 Cup by BSN, stock3 & Captrace sind Rheinmetall, Addiko, Do&Co, Zalando, MTU und Kapsch ausgeschieden. Historisches gibt es zu FACC und Semperit. Andreas Grassauer im Börsenradio: ...

