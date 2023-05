DJ MARKT USA/Wachsende Angst vor Zahlungsausfall belastet Börsen

An den US-Börsen zeichnen sich am Mittwoch neuerliche Verluste ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes liegen bis zu 1,3 Prozent im Minus, belastet von wachsenden Befürchtungen eines Zahlungsausfalls der USA, der schon Anfang Juni eintreten könnte - mit wahrscheinlich gravierenden Folgen für die Weltwirtschaft. Denn der Streit um die Staatsausgaben und eine Anhebung der Schuldenobergrenze ist noch immer nicht beigelegt. Die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten stocken.

Im Blick steht ferner das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das um 20.00 Uhr MESZ veröffentlicht wird.

Unter den Einzelwerten an der Börse brechen Agilent vorbörslich um 9 Prozent ein. Das Unternehmen hat seine Jahresziele gesenkt, weil die Kunden bei Investitionsentscheidungen "konservativer" seien.

Intuit (-5%) hat zwar im dritten Geschäftsquartal den Umsatz gesteigert, Analysten hatten aber mehr erwartet. Palo Alto Networks (+5%) hat dagegen im dritten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet und seinen Ausblick angehoben.

Überraschend gute Zahlen für das zweite bzw dritte Geschäftsquartal haben auch das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen Toll Brothers (+3,5%) und das Bekleidungsunternehmen Urban Outfitters (+11,3%) vorgelegt. VF, zu der die Marken The North Face und Vans gehören, hat in ihrem vierten Geschäftsquartal ebenfalls besser abgeschnitten als erwartet, was die Aktie um 4,3 Prozent nach oben hievt.

Bei PacWest (+6,5%) kommt gut an, dass die angeschlagene Regionalbank ihr Hypothekengeschäft Civic Financial Services, an Roc360 verkauft hat.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2023 06:28 ET (10:28 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.