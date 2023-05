DJ AUKTION/Bund emittiert Anleihen im Umfang von knapp 2 Mrd EUR

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund hat am Mittwoch über die Aufstockung zweier langlaufender Bundesanleihen 1,979 Milliarden Euro am Finanzmarkt eingesammelt. Beide Transaktionen waren technisch überzeichnet. Für das Schuldpapier mit Fälligkeit 2038 akzeptierte die Bundesbank alle Gebote zum niedrigsten Kurs und auf Nicht-Wettbewerbsbasis 45 Prozent der Offerten zum gewichteten Durchschnittskurs. Die Finanzagentur behielt Stücke im Volumen von 322 Millionen Euro zum Zwecke der Marktpflege ein, so dass sich der angepeilte Umfang von 1,5 Milliarden Euro einstellte.

Bei dem Langläufer mit Fälligkeit 2040 befriedigte die Bundesbank ebenfalls alle Gebote zum niedrigsten Kurs und 55 Prozent auf Nicht-Wettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittskurs. Hier wurden zum Zwecke der Marktpflege Papiere im Volumen von 199 Millionen Euro in den Eigenbestand des Bundes genommen, womit der Emissionsumfang von 1 Milliarde Euro erreicht wurde.

Zu den Auktionen wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich beim 2038 fällig werdenden Papier auf die vorherige Transaktion vom 26. April; die bis 2040 laufende Anleihe war letztmals 2010 aufgestockt worden):

=== Emission 1,00%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2038 Volumen 1,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 2,770 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,178 Mrd EUR Zeichnungsquote 2,4 (2,1) Durchschnittsrend. 2,64% (2,51%) Durchschnittskurs 79,90 (81,32) Mindestkurs 79,86 (81,29) Wertstellung 26. Mai 2023 Emission 4,75%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 4. Juli 2040 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,262 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 801 Mio EUR Zeichnungsquote 1,6 Durchschnittsrend. 2,66% Durchschnittskurs 128,44 Mindestkurs 128,37 Wertstellung 26. Mai 2023 ===

May 24, 2023 06:28 ET (10:28 GMT)

