EQS-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Vonovia SE: Vonovia verlängert als Hauptsponsor des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum 1848



24.05.2023 / 13:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vonovia verlängert als Hauptsponsor des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum 1848 Vonovia und Bundesligist VfL Bochum 1848 verlängern ihre seit 2021 bestehende Trikot-Partnerschaft.

Hauptsponsor-Vertrag hat ligaunabhängige Gültigkeit.

Arnd Fittkau, Vorstand Vonovia: "Ich freue mich sehr über diese Vertragsverlängerung. Es liegt uns am Herzen, dass der VfL Bochum mit unserem Logo auf seinen Trikots aufläuft." Bochum, 24. Mai 2023 - Die Vonovia SE ("Vonovia") hat ihren Vertrag als Hauptsponsor des VfL Bochum 1848 verlängert. Der Bundesligist wird somit über die laufende Saison hinaus und ligaunabhängig mit dem Logo des in Bochum ansässigen Wohnungsunternehmens auflaufen. "Ich freue mich sehr über diese Vertragsverlängerung. Unsere Verbundenheit zum Heimatstandort Bochum sowie zum VfL Bochum haben wir schon oft betont und werden es auch weiterhin tun. Vonovia und der VfL genießen beide lokal, regional und bundesweit hohe gesellschaftliche Relevanz. Und gemeinsam sind wir noch stärker. Deswegen liegt es uns sehr am Herzen, dass dieser Traditionsverein unser Logo auf der Brust trägt", erklärt Arnd Fittkau, Vorstandsmitglied, die Verlängerung mit dem VfL Bochum 1848. Seit 2021 ist Vonovia als Hauptsponsor auf der Trikotbrust des Bundesligisten präsent und hat sich dazu entschieden, sein Engagement fortzuführen. Seit 2016 und mindestens bis 2026 ist das Wohnungsunternehmen bereits Partner der Blau-Weißen und hält zudem die Namensrechte am Vonovia Ruhrstadion. "Wir freuen uns sehr über die Verlängerung dieser gewachsenen Partnerschaft. Es ist ein starkes Bekenntnis seitens unseres langjährigen Partners, ein Bekenntnis zum VfL und natürlich auch zur Stadt Bochum, deren Farben wir tragen", sagt Hans-Peter Villis, Vorstandsvorsitzender des VfL Bochum 1848. Ilja Kaenzig, Sprecher der VfL-Geschäftsführung, ergänzt: "Die Zusammenarbeit mit Vonovia, einem der größten Konzerne Deutschlands, basiert auf großem gegenseitigem Vertrauen und ist von Respekt und Wertschätzung geprägt. Es ist schön, dass wir Vonovia weiterhin als Hauptsponsor gewinnen konnten." Über Vonovia Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 548.400 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.600 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 91,2 Mrd. €. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieterinnen und Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.900 Mitarbeiter. Zusatzinformationen: Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Common Code: 094567408 Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879 Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z. B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrundeliegenden Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemitteilung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.



24.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com