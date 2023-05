CCS optimierte die Umgebung für seine aus der Ferne arbeitenden Angestellten und reduzierte seine Gesamtbetriebskosten durch den Wechsel zu einer Cloud-nativen Umgebung

SAN ANTONIO, May 24, 2023®, ein Unternehmen aus dem Bereich der audiovisuellen Integration, eine komplexe Cloud-Umstellung abgeschlossen und die Sicherheit, Skalierbarkeit und Produktivität durch einen Wechsel zu einer Cloud-nativen Umgebung verbessert hat. Gleichzeitig wurde die Umgebung für die aus der Ferne arbeitenden Angestellten optimiert und es konnte mit Hilfe von Rackspace Technology Consulting und Advisory Services sowie Rackspace Elastic Engineering for Microsoft® Azure® eine Reduktion der Gesamtbetriebskosten erreicht werden.

CCS Presentation Systems ist ein führendes Unternehmen in der Branche für kommerzielle audiovisuelle Integration; CCS hilft seinen Kunden, sich durch Technologie besser darzustellen. CCS wurde 1981 in Scottsdale, Arizona, gegründet, beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter und ist in 21 US-Bundesstaaten und Washington, D.C. vertreten.

Mit einem festen Termin für den Umzug in einen neuen Hauptsitz musste CCS seine geschäftskritische IT-Infrastruktur, einschließlich Active Directory und Dateiserver, Datenspeicherung und Notfallwiederherstellung, aus seiner lokalen Umgebung verlagern. CCS arbeitete mit Rackspace Technology zusammen, um Cloud-Netzwerke, -Server und -Speicher mit Sicherungs- und Wiederherstellungsdiensten zu implementieren, um diese komplexe Migration zu erreichen.

"Das Ziel war es, die Abhängigkeit von CCS von einem physischen Gerät zu verringern und die Benutzer auf Cloud-basierte Technologien umzustellen", so D. K. Sinha, President of Public Cloud bei Rackspace Technology. "Die Teams von Rackspace und CCS arbeiteten gemeinsam an der Behebung des Problems und entschieden sich, die kürzlich eingeführten Standard-Netzwerkfunktionen für Microsoft Azure zu verwenden."

Zur Durchführung der Migrationsinitiative musste CCS zu einem neuen softwaredefinierten Wide Area Network (SD-WAN)-Anbieter wechseln, Thin-Client-Terminals einrichten und eine Lösung entwickeln, die den vom SD-WAN-Anbieter und dem Microsoft Networking Stack auferlegten Design-Beschränkungen gerecht wurde. Das Team passte die Systeme darauf an, indem es einen Microsoft Networking Stack für den Dateidienst nutzte und Microsoft Azure Virtual Desktops einsetzte.

In nur zwei Monaten war CCS in der Lage, auf Microsoft Azure Virtual Desktop umzusteigen und gleichzeitig seinen neuen Hauptsitz zu beziehen. Der Umzug führte zu einer Verringerung der Ausfallzeiten und einer Steigerung der Produktivität am Arbeitsplatz. Die Abschaffung veralteter Technologie und die Umstellung auf einen cloudbasierten Ansatz haben CCS geholfen, Zeit und Kosten zu sparen und die Leistung zu verbessern, ohne dass das Unternehmen alle paar Jahre seine Ausrüstung aufrüsten muss.

"Die Partnerschaft mit Rackspace war entscheidend für die Entwicklung und Implementierung von cloudbasierten Lösungen, die es uns ermöglichten, unsere digitale Entwicklung auf die nächste Stufe zu heben, da wir dafür nicht mehrere qualifizierte Mitarbeiter einstellen mussten", so David Glockner, Director of IT, CCS Presentation Services. "Dank Rackspace Elastic Engineering, das von entscheidender Bedeutung war, konnte ich je nach Bedarf auf eine Gruppe von Ressourcen zurückgreifen, und unsere Mitarbeiter waren begeistert von der neuen Technologie. Für viele ist das neu und fremd. Aber sobald sie es akzeptiert haben, ist es spannend zu sehen, wie sie sagen: "Wow, das ist cool!"

